Мутко: Матчи РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Матчи чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) не должны переноситься на будние дни, а проводиться в субботу и воскресенье. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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21 марта РФПЛ опубликовала календарь 21−23 туров чемпионата России. У многих клубов возникли претензии к тому, что некоторые матчи были перенесены,
«Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения — пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, — нужно решение», — отметил Мутко.
«Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье, — продолжил
Затем глава РФС привел пример, что сам пользуется
«РФС не может вмешиваться, но пытается рекомендовать»
По словам
«Мы со стороны РФС вмешиваться не можем, но пытаемся рекомендовать. Главная стратегическая цель — популяризация футбола, поднятие интереса к футболу, увеличение посещаемости. Переносами на понедельник эту задачу не решить, лига учреждена клубами и идет им навстречу, но порой это делается не в интересах болельщиков — нужен баланс. В выигрыше должны быть и клубы, и болельщики — главные инвесторы футбола», — подчеркнул Мутко.
«Они должны получать комфорт и удовольствие. Но если в понедельник ехать на матч, надо раньше выходить — в 19:30 начало, по окончании некоторые к 12 часам ночи приезжают. А если из другого региона? Сейчас многие ребята из разных регионов прилетали», — добавил собеседник ТАСС.
Таким образом, по его словам, все матчи надо проводить в субботу и воскресенье, а главные из них — вечером. «Нужно выбирать главный матч тура, который должен играться в одно время, чтобы страна знала — он в субботу в 19:00, и транслируется в это время. Если два таких матча, значит, один в субботу в 19:00, второй — в воскресенье в 19:00. Так должно быть, и думаю, что РФПЛ это понимает, мы говорим с руководством лиги на эту тему, хотя сейчас — за 10 туров — поменять календарь крайне сложно», — заключил глава РФС.
Два заключительных матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» состоятся в понедельник и начнутся в 19:30 по московскому времени.
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