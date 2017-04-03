Мутко: матчи РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье

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21 марта РФПЛ опубликовала календарь 21−23 туров чемпионата России. У многих клубов возникли претензии к тому, что некоторые матчи были перенесены, из-за чего было создано неудобство для болельщиков, которые уже приобрели билеты. Кроме того, вопросы вызвали переносы матчей московского «Спартака» с «Оренбургом» в 21-м туре и с «Зенитом» — в 23-м. Игру красно-белых против «Оренбурга» перенесли на понедельник на одно время с матчем «Ростов» — «Краснодар», а встречу москвичей с «Зенитом» поставили на непривычное для чемпионата России время — 20:00 мск в воскресенье.

«Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения — пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, — нужно решение», — отметил Мутко.

«Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье, — продолжил вице-премьер. — Футбол — спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете».

Затем глава РФС привел пример, что сам пользуется онлайн-трансляциями и знает все результаты. «Могу сказать вам, как прошел чемпионат России по лыжному спорту, как пробежали 50 километров, как чемпионат России по биатлону, фигурное катание закончилось, как наши девчонки с финками в хоккей сыграли. Не обязательно все соревнования транслировать по национальном федеральному каналу. Если человек — поклонник, он найдет, где это посмотреть, это задача РФПЛ», — заявил Мутко.

«РФС не может вмешиваться, но пытается рекомендовать»

По словам вице-премьера РФ, календарь надо формировать для болельщиков, чтобы в стране было активное развитие футбола, учитывая желания клубов.

«Мы со стороны РФС вмешиваться не можем, но пытаемся рекомендовать. Главная стратегическая цель — популяризация футбола, поднятие интереса к футболу, увеличение посещаемости. Переносами на понедельник эту задачу не решить, лига учреждена клубами и идет им навстречу, но порой это делается не в интересах болельщиков — нужен баланс. В выигрыше должны быть и клубы, и болельщики — главные инвесторы футбола», — подчеркнул Мутко.

«Они должны получать комфорт и удовольствие. Но если в понедельник ехать на матч, надо раньше выходить — в 19:30 начало, по окончании некоторые к 12 часам ночи приезжают. А если из другого региона? Сейчас многие ребята из разных регионов прилетали», — добавил собеседник ТАСС.

Таким образом, по его словам, все матчи надо проводить в субботу и воскресенье, а главные из них — вечером. «Нужно выбирать главный матч тура, который должен играться в одно время, чтобы страна знала — он в субботу в 19:00, и транслируется в это время. Если два таких матча, значит, один в субботу в 19:00, второй — в воскресенье в 19:00. Так должно быть, и думаю, что РФПЛ это понимает, мы говорим с руководством лиги на эту тему, хотя сейчас — за 10 туров — поменять календарь крайне сложно», — заключил глава РФС.

Два заключительных матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» состоятся в понедельник и начнутся в 19:30 по московскому времени.