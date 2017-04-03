ФК «Зенит» отчитался о социальной и благотворительной деятельности в прошлом сезоне

Как отмечается в буклете, социальная деятельность клуба делится на четыре направления — спорт, помощь, сохранение наследия и общение. В первый блок входят усилия по развитию детско-юношеских спортивных школ в Санкт-Петербурге и других городах России, развитие академии «Зенита», проведение различных профессиональных и любительских турниров и популяризация футбола.

В рамках благотворительной деятельности «Зенита» в прошлом сезоне важное место занял проект «Давай-Давай», который помог собрать более 8 миллионов рублей в пользу детей с тяжелыми заболеваниями. В рамках данного проекта футболисты «Зенита» осваивали для себя новые профессии. Так, Халк попробовал себя в роли уличного танцора и певца, Данни стал парикмахером, а Артем Дзюба поработал кондуктором в трамвае.