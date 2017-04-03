ФК «Зенит» отчитался о социальной и благотворительной деятельности в прошлом сезоне
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Петербургский «Зенит» выпустил серию буклетов с отчетом о социальной и благотворительной деятельности футбольного клуба в сезоне-2015/16.
Как отмечается в буклете, социальная деятельность клуба делится на четыре направления — спорт, помощь, сохранение наследия и общение. В первый блок входят усилия по развитию
В рамках благотворительной деятельности «Зенита» в прошлом сезоне важное место занял проект «Давай-Давай», который помог собрать более 8 миллионов рублей в пользу детей с тяжелыми заболеваниями. В рамках данного проекта футболисты «Зенита» осваивали для себя новые профессии. Так, Халк попробовал себя в роли уличного танцора и певца, Данни стал парикмахером, а Артем Дзюба поработал кондуктором в трамвае.
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