Николас Ломбертс: Когда сяду в самолет, не смогу сдержать слез
После первого за долгое время полного матча за «Зенит» бельгийский защитник дал интервью «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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В матче с «Рубином» защитник «Зенита» после долгого перерыва оказался в стартовом составе
— Вы объявили о переходе в «Остенде» и тут же оказались в стартовом составе. Парадокс?
— Последний факт и для меня стал сюрпризом, особенно после 4-х месяцев вне стартового состава в официальных матчах. Сказал команде, тренеру, что отдам все силы, чтобы помочь команде. Не знаю, повлияла ли на эту ситуацию новость о моем переходе в «Остенде», но главное, что «Зенит» обыграл «Рубин». Был счастлив внести в этот успех свой вклад.
— Вы так говорите, будто уже и не надеялись сыграть за «Зенит»?
— Честно сказать, так долго не играл, что надежд попасть в основу почти не осталось. Но таков. Рад, что в Казани воспользовался шансом. Надеюсь, это была не последняя такая возможность.
— Почему летом вы переходите именно в «Остенде»?
— Зимой интерес проявлял «Андерлехт», летом на меня выходил «Бешикташ». Но у этих команд не получилось договориться с «Зенитом». Но тут еще важен такой момент, что очень не хотелось оказаться предстоящим летом в подвешенном состоянии. Это, признаюсь, было бы очень непросто для меня. А президент «Остенде» проявил серьезный интерес ко мне. К тому же, смогу жить с семьей — дорога от нашего дома неподалеку от Брюгге до Остенде занимает минут 15−20.
— Ваш бывший клуб «Гент» не предлагал вернуться?
— Нет, они не тратят деньги на тех игроков, кому за тридцать. «Брюгге» в свою очередь проявлял интерес, но чтобы меня приобрести, им нужно было продать игрока, а я не хотел этого ждать. Счастлив, что с «Остенде» все получилось, спасибо за это президенту клуба и руководству «Зенита».
— Вариант остаться в «Зените» до конца срока действия контракта не рассматривали?
— У меня действующее соглашение еще на год до лета 2018 года. Но я хочу играть. Хочу попасть на Чемпионат мира 2018 в России, а место в сборной потерял, так как перестал выступать за «Зенит». В «Остенде» у меня точно будет игровая практика. Решение об уходе далось мне очень непросто. Счастлив, что защищал цвета «Зенита» столь длительное время и стал частью клуба.
— В общей сложности у вас получиться в «Зените» 10 лет. Больше чем у
— Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю — принял тогда лучшее решение в жизни. У меня был шанс оказаться в берлинской «Герте» и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург и все изменилось. Выбрал «Зенит». Россия и
— А если позовут на работу в «Зенит» уже в другом качестве?
— Пока об этом даже не думаю, хочу быть дома с семьей. Никогда не знаешь, что принесет будущее. И потом — мне пока рано думать о таких вещах: предстоит три года играть в «Остенде», а дальше будет видно. Правда, одну вещь, касающуюся окончания карьеры я для себя уже решил. Точно знаю чего не хочу — это набрать лишний вес. Поэтому собираюсь и потом поддерживать себя в хорошей форме.
— Не скучно вам будет в Остенде после Петербурга?
Много раз был в Москве, тоже огромный мегаполис. Брюгге и Остенде — небольшие города. Россия и Петербург навсегда останутся в моем сердце.
— Вы знаете, что летом уйдете в «Остенде», но до конца сезона остаетесь игроком «Зенита». Это
— Действительно, необычная ситуация. Но как уже сказал, не хотел опять оказаться в подвешенном состоянии. Сейчас всем все ясно. Буду наслаждаться каждым днем в Петербурге, так как понимаю, что это будет один из последних дней в прекрасном городе. Так что, вы правы — буду испытывать особые чувства.
— Как считаете — вам удастся уехать из «Зенита» пятикратным чемпионом России?
— Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороне и даст на «Открытие-Арене» слабину. В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И, конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом.
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