Николас Ломбертс: Когда сяду в самолет, не смогу сдержать слез

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В матче с «Рубином» защитник «Зенита» после долгого перерыва оказался в стартовом составе сине-бело-голубых и отыграл 90 минут. Причем произошло это после того, как на минувшей неделе стало известно — по окончании сезона Ломбертс переходит в «Остенде». Об этой ситуации в интервью «СЭ» рассказал сам бельгиец.

— Вы объявили о переходе в «Остенде» и тут же оказались в стартовом составе. Парадокс?

— Последний факт и для меня стал сюрпризом, особенно после 4-х месяцев вне стартового состава в официальных матчах. Сказал команде, тренеру, что отдам все силы, чтобы помочь команде. Не знаю, повлияла ли на эту ситуацию новость о моем переходе в «Остенде», но главное, что «Зенит» обыграл «Рубин». Был счастлив внести в этот успех свой вклад.

— Вы так говорите, будто уже и не надеялись сыграть за «Зенит»?

— Честно сказать, так долго не играл, что надежд попасть в основу почти не осталось. Но таков. Рад, что в Казани воспользовался шансом. Надеюсь, это была не последняя такая возможность.

— Почему летом вы переходите именно в «Остенде»?

— Зимой интерес проявлял «Андерлехт», летом на меня выходил «Бешикташ». Но у этих команд не получилось договориться с «Зенитом». Но тут еще важен такой момент, что очень не хотелось оказаться предстоящим летом в подвешенном состоянии. Это, признаюсь, было бы очень непросто для меня. А президент «Остенде» проявил серьезный интерес ко мне. К тому же, смогу жить с семьей — дорога от нашего дома неподалеку от Брюгге до Остенде занимает минут 15−20.

— Ваш бывший клуб «Гент» не предлагал вернуться?

— Нет, они не тратят деньги на тех игроков, кому за тридцать. «Брюгге» в свою очередь проявлял интерес, но чтобы меня приобрести, им нужно было продать игрока, а я не хотел этого ждать. Счастлив, что с «Остенде» все получилось, спасибо за это президенту клуба и руководству «Зенита».

— Вариант остаться в «Зените» до конца срока действия контракта не рассматривали?

— У меня действующее соглашение еще на год до лета 2018 года. Но я хочу играть. Хочу попасть на Чемпионат мира 2018 в России, а место в сборной потерял, так как перестал выступать за «Зенит». В «Остенде» у меня точно будет игровая практика. Решение об уходе далось мне очень непросто. Счастлив, что защищал цвета «Зенита» столь длительное время и стал частью клуба.

— В общей сложности у вас получиться в «Зените» 10 лет. Больше чем у кого-либо из легионеров в петербургской команде.

— Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю — принял тогда лучшее решение в жизни. У меня был шанс оказаться в берлинской «Герте» и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург и все изменилось. Выбрал «Зенит». Россия и Санкт-Петербург — мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире. До последней игры сезона осталось 50 дней. Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Питере я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но уверен, они нахлынут. Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры «Зенита» в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже — как простой болельщик (улыбается).

— А если позовут на работу в «Зенит» уже в другом качестве?

— Пока об этом даже не думаю, хочу быть дома с семьей. Никогда не знаешь, что принесет будущее. И потом — мне пока рано думать о таких вещах: предстоит три года играть в «Остенде», а дальше будет видно. Правда, одну вещь, касающуюся окончания карьеры я для себя уже решил. Точно знаю чего не хочу — это набрать лишний вес. Поэтому собираюсь и потом поддерживать себя в хорошей форме.

— Не скучно вам будет в Остенде после Петербурга?

Цитата — Скучать, конечно, буду. Санкт-Петербург — это большой огромный город, здесь можно было каждый вечер проводить по-разному и очень интересно.

Много раз был в Москве, тоже огромный мегаполис. Брюгге и Остенде — небольшие города. Россия и Петербург навсегда останутся в моем сердце.

— Вы знаете, что летом уйдете в «Остенде», но до конца сезона остаетесь игроком «Зенита». Это какие-то особые ощущения?

— Действительно, необычная ситуация. Но как уже сказал, не хотел опять оказаться в подвешенном состоянии. Сейчас всем все ясно. Буду наслаждаться каждым днем в Петербурге, так как понимаю, что это будет один из последних дней в прекрасном городе. Так что, вы правы — буду испытывать особые чувства.

— Как считаете — вам удастся уехать из «Зенита» пятикратным чемпионом России?

— Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от «Спартака» и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре «Анжи», «Спартак» перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороне и даст на «Открытие-Арене» слабину. В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть все, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И, конечно, очень хочу еще сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за «Зенит» и стать чемпионом.