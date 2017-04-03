Агент: Футболист Миланов продлит контракт с ЦСКА в мае
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии по футболу Георги Миланов продлит контракт с московским клубом в мае 2017 года. Об этом ТАСС сообщил агент болгарского футболиста Мирчо Димитров.
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Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб близок к продлению соглашений с футболистами Зораном Тошичем и Милановым.
«До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт. Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение. Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на 100 процентов», — заявил Димитров.
Миланов перешел в ЦСКА из болгарского «Литекса» в 2013 году. В нынешнем сезоне 25-летний болгарин провел в чемпионате России 16 матчей, забив два мяча.
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