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3 апреля 2017, 12:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Футболист Миланов продлит контракт с ЦСКА в мае

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии по футболу Георги Миланов продлит контракт с московским клубом в мае 2017 года. Об этом ТАСС сообщил агент болгарского футболиста Мирчо Димитров.

В нынешнем сезоне болгарский полузащитник провел в чемпионате России 16 матчей забив два мяча. Увеличить
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Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб близок к продлению соглашений с футболистами Зораном Тошичем и Милановым.

«До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт. Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение. Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на 100 процентов», — заявил Димитров.

Миланов перешел в ЦСКА из болгарского «Литекса» в 2013 году. В нынешнем сезоне 25-летний болгарин провел в чемпионате России 16 матчей, забив два мяча.

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