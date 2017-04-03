«Спартак» встречается дома с «Оренбургом» в матче 21-го тура РФПЛ

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«Спартак» — «Оренбург».

Преимущество лидера РФПЛ «Спартака», которое дает повод большому количеству специалистов говорить об очень вероятной итоговой победе клуба в чемпионате, на поверку оказывается не таким уж и крупным. Имея матч в запасе, красно-белые опережают своих главных преследователей, ЦСКА и «Зенит», всего на три очка, и лидерам категорически нельзя оступаться — даже ничейный результат подпустит основных конкурентов на расстояние вытянутой руки.

Поэтому основными соперниками подопечных Массимо Карреры будут не футболисты «Оренбурга», а ЦСКА и «Зенита».

Гости же могут стать более трудным соперником, чем это выглядит на бумаге. Команда располагается на 14-м месте в зоне стыковых матчей и при равенстве очков опережает «Крылья Советов» лишь по дополнительным показателям, а борьба за выживание в Премьер-лиге — вполне достаточный мотив для того, чтобы бороться за каждое очко на каждом сантиметре футбольного поля, пусть даже и в матче с лидером.

В первом круге чемпионата «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 3:1, и тогда главным героем встречи стал Квинси Промес, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. А единственный мяч оренбуржцы забили с пенальти, который реализовал Благой Георгиев ударом «паненкой». Однако весь эпизод запомнился больше потасовкой между футболистами, едва не переросшей в драку.

За полгода, прошедшие с момента той встречи, состав красно-белых усилился благодаря агрессивной политике клуба в зимнее трансферное окно,

и бороться за очки в Москве «Оренбургу» будет еще сложнее. Однако турнирное положение команд может оказать влияние на психологию футболистов и, как следствие, на результат противостояния.

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин выразил уверенность в том, что его клуб на этот раз не уступит «Спартаку».

«На игру со «Спартаком» едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем.

Скажу больше — будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перенастроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать, — цитирует Столыпина «Чемпионат.com».

Лидер московского клуба Промес в свою очередь настроен по-боевому вместе с Ивелином Поповым, о чем свидетельствует его недавняя запись в инстаграме:

«Тренировка окончена, мы готовы к завтрашнему дню. Давайте сделаем это!».

В пользу «Спартака» говорит и то, что в стартовый состав должен вернуться оправившийся от травмы капитан команды Денис Глушаков, который отсутствовал в матче с «Локомотивом», где лидер чемпионата потерял очки, сыграв с «железнодорожниками» вничью.

Встреча «Спартак» — «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, в 19.30 мск.

«Ростов» — «Краснодар».

Вице-чемпион России «Ростов» продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков. Плотность таблицы РФПЛ настолько высока, что находящиеся на восьмом месте южане, в случае домашней победы над «Краснодаром», догонят «быков» по очкам и выйдут на четвертое место.

После проигрыша «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы подопечные Курбана Бердыева теперь могут полностью сосредоточиться на национальном чемпионате.

Дебютная европейская кампания «Ростова» уже признана успешной, и команда очень достойно смотрелась в матчах с грандами мирового футбола. Это вполне может придать нужное настроение футболистам. Внимание к южному дерби очень высокое, и уже известно, что на стадион «Олимп-2» распроданы все билеты, кроме нескольких VIP-мест, которые, скорее всего, найдут своих хозяев к началу матча.

Ажиотаж перед игрой растет, так же как и дух принципиального соперничества клубов. В первом круге перед встречей в Краснодаре, завершившейся нулевой ничьей, «быки» поместили афишу со словами: «Ждем автобус из Ростова». Дончане решили во втором круге не отставать от соседей и в официальном твиттере клуба опубликовали фото холодильника с магнитиками наиболее сильных команд, которых подопечные Бердыева обыграли в текущем сезоне, с подписью: «Мужикам нужен новый магнит», намекая также на основной бизнес владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Однако легкой жизни «Ростову» ждать не приходится.

В списке отсутствующих к уже травмированным Сослану Джанаеву и Владимиру Гранату присоединился центральный защитник Сесар Навас.

Испанец получил в прошлом туре четвертую желтую карточку в чемпионате и вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию. Отсутствие двух основных центральных защитников может сказаться на игре всей команды. Правда, в середине марта желто-синие подписали контракт с черногорцем Марко Симичем, на которого может лечь бремя лидера центра обороны в матче с принципиальным соперником. Вопрос заключается в том, доверит ли Бердыев новичку дебют в таком важном противостоянии.

Нельзя сказать, что у «Краснодара» все в порядке с составом. Хорошая новость заключается в том, что получивший в первом после зимнего перерыва матче травму главный бомбардир «быков» Федор Смолов вылечился и скорее всего выйдет на поле. Но есть и плохие известия —.

игру точно пропустят полузащитник Торнике Окриашвили и защитник Кристиан Рамирес.

Матч стартует в понедельник, 3 апреля, в 19.30 мск.