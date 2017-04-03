«Спартак» встречается дома с «Оренбургом» в матче 21-го тура РФПЛ
Московскому «Спартаку» необходимо побеждать «Оренбург» в домашнем матче 21-го тура РФПЛ, чтобы сохранить комфортное преимущество над ЦСКА и «Зенитом». Центральный защитник «Ростова» Сесар Навас не сможет помочь своей команде сдерживать атаки восстановившегося после травмы Федора Смолова в южном дерби «Ростов» — «Краснодар».
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«Спартак» — «Оренбург».
Преимущество лидера РФПЛ «Спартака», которое дает повод большому количеству специалистов говорить об очень вероятной итоговой победе клуба в чемпионате, на поверку оказывается не таким уж и крупным. Имея матч в запасе,
Поэтому основными соперниками подопечных Массимо Карреры будут не футболисты «Оренбурга», а ЦСКА и «Зенита».
Гости же могут стать более трудным соперником, чем это выглядит на бумаге. Команда располагается на 14-м месте в зоне стыковых матчей и при равенстве очков опережает «Крылья Советов» лишь по дополнительным показателям, а борьба за выживание в
В первом круге чемпионата «Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 3:1, и тогда главным героем встречи стал Квинси Промес, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. А единственный мяч оренбуржцы забили с пенальти, который реализовал Благой Георгиев ударом «паненкой». Однако весь эпизод запомнился больше потасовкой между футболистами, едва не переросшей в драку.
За полгода, прошедшие с момента той встречи, состав
и бороться за очки в Москве «Оренбургу» будет еще сложнее. Однако турнирное положение команд может оказать влияние на психологию футболистов и, как следствие, на результат противостояния.
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин выразил уверенность в том, что его клуб на этот раз не уступит «Спартаку».
«На игру со «Спартаком» едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем.
Скажу больше — будем бороться за победу,
Лидер московского клуба Промес в свою очередь настроен
«Тренировка окончена, мы готовы к завтрашнему дню. Давайте сделаем это!».
В пользу «Спартака» говорит и то, что в стартовый состав должен вернуться оправившийся от травмы капитан команды Денис Глушаков, который отсутствовал в матче с «Локомотивом», где лидер чемпионата потерял очки, сыграв с «железнодорожниками» вничью.
Встреча «Спартак» — «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, в 19.30 мск.
«Ростов» — «Краснодар».
После проигрыша «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы подопечные Курбана Бердыева теперь могут полностью сосредоточиться на национальном чемпионате.
Дебютная европейская кампания «Ростова» уже признана успешной, и команда очень достойно смотрелась в матчах с грандами мирового футбола. Это вполне может придать нужное настроение футболистам. Внимание к южному дерби очень высокое, и уже известно, что на стадион «Олимп-2» распроданы все билеты, кроме нескольких
Ажиотаж перед игрой растет, так же как и дух принципиального соперничества клубов. В первом круге перед встречей в Краснодаре, завершившейся нулевой ничьей, «быки» поместили афишу со словами: «Ждем автобус из Ростова». Дончане решили во втором круге не отставать от соседей и в официальном твиттере клуба опубликовали фото холодильника с магнитиками наиболее сильных команд, которых подопечные Бердыева обыграли в текущем сезоне, с подписью: «Мужикам нужен новый магнит», намекая также на основной бизнес владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
Однако легкой жизни «Ростову» ждать не приходится.
В списке отсутствующих к уже травмированным Сослану Джанаеву и Владимиру Гранату присоединился центральный защитник Сесар Навас.
Испанец получил в прошлом туре четвертую желтую карточку в чемпионате и вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию. Отсутствие двух основных центральных защитников может сказаться на игре всей команды. Правда, в середине марта
Нельзя сказать, что у «Краснодара» все в порядке с составом. Хорошая новость заключается в том, что получивший в первом после зимнего перерыва матче травму главный бомбардир «быков» Федор Смолов вылечился и скорее всего выйдет на поле. Но есть и плохие известия —.
игру точно пропустят полузащитник Торнике Окриашвили и защитник Кристиан Рамирес.
Матч стартует в понедельник, 3 апреля, в 19.30 мск.
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