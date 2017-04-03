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3 апреля 2017, 11:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК рассмотрит отказ Кверквелии от флеш-интервью в матче с «Уфой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам матчей 21-го тура российской Премьер-Лиги.

«По прошедшим шести матчам 21-го тура РФПЛ замечания есть только по двум. В игре “Анжи” и “Урала” диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки команды хозяев. И по матчу “Уфа” — “Локомотив”: после первого тайма футболист “Локо” Кверквелия отказался от обязательного флеш-интервью», — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Локомотив М
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