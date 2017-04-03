Использование громкой связи на игре «Анжи» — «Урал» будет рассмотрено на заседании КДК РФС
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании в четверг рассмотрит использование громкой связи на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске во время матча 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.
Матч между махачкалинским «Анжи» и екатеринбургским «Уралом» прошел в пятницу и завершился победой гостей со счетом 3:2. Во время встречи по громкой связи стадиона неоднократно доносились высказывания в поддержку махачкалинской команды.
«Замечания по двум матчам из состоявшихся шести, сегодня будут еще две встречи. По игре «Анжи» — «Урал»: диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки футбольного клуба «Анжи».
Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.
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