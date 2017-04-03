Матч между махачкалинским «Анжи» и екатеринбургским «Уралом» прошел в пятницу и завершился победой гостей со счетом 3:2. Во время встречи по громкой связи стадиона неоднократно доносились высказывания в поддержку махачкалинской команды.

«Замечания по двум матчам из состоявшихся шести, сегодня будут еще две встречи. По игре «Анжи» — «Урал»: диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки футбольного клуба «Анжи».

Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.