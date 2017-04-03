Самедов рассказал об интересе к нему из Китая и Испании
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что в разное время к нему проявляли интерес из Испании, а год назад он получил предложение из Китая.
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«Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес из Китая. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.
Когда в 2005 году «Локомотив» играл с «Севильей» в Лиге Европы, после первого матча мы поехали в Испанию, и там ко мне подошёл спортивный директор. Ты, говорит, хорошо сыграл в первом матче, на тебя приехали два испанских клуба посмотреть.
«Барселона» и «Реал»? Так и напишите, чего скромничать. (Смеётся.) А если серьезно, я офонарел. И подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо. Вот и всё", — цитирует Самедова «Российская газета».
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