Самедов рассказал об интересе к нему из Китая и Испании

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«Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес из Китая. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.

Когда в 2005 году «Локомотив» играл с «Севильей» в Лиге Европы, после первого матча мы поехали в Испанию, и там ко мне подошёл спортивный директор. Ты, говорит, хорошо сыграл в первом матче, на тебя приехали два испанских клуба посмотреть.

«Барселона» и «Реал»? Так и напишите, чего скромничать. (Смеётся.) А если серьезно, я офонарел. И подумал тогда: какая Испания, мне и так хорошо. Вот и всё", — цитирует Самедова «Российская газета».