«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России по футболу

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«Спартак» после воскресных побед конкурентов потерял половину своего большого преимущества, однако красно-белым предстоит матч, который претендующая на чемпионский титул команда обязана выигрывать. «Оренбург» занимает лишь 14-е место, деля очки с находящимися в зоне вылета «Крыльями Советов». В дебютном сезоне в премьер-лиге «Оренбург» пока не выиграл ни одного гостевого матча, в 10 выездных матчах забив лишь четыре мяча, причем три из них пришлись на ноябрьскую встречу с «Краснодаром» (3:3).

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 -:- Спартак М Оренбург

Команду под руководством Роберта Евдокимова, который в свое время недолго поиграл за «Спартак», став чемпионом России в 1997 году, отличают прежде всего уверенные действия в обороне. Зимой «Оренбург» усилил все линии, в том числе и вратарскую, куда пришел арендованный у «Зенита» Михаил Кержаков. 30-летний вратарь может помочь и своему родному клубу, где выступает его старший брат Александр.

При этом в атаке «Оренбург» не так силен, к тому же пока не забивают зимние новички — Максим Григорьев и Михал Дюриш. В 12 из 20 матчей чемпионата «Оренбург» не смог забить ни мяча, тогда как голкипер «Спартака» Артем Ребров не пропускал в 10 встречах сезона. Однако в игре первого круга в Оренбурге Ребров «сухим» не остался — его ворота с пенальти поразил Благой Георгиев. Тем не менее, «Спартак» победил со счетом 3:1, в составе гостей дублем отметился Квинси Промес, еще один мяч на счету Джано Ананидзе.

Продолжает залечивать травму бразильский нападающий Луис Адриано, хотя, не исключено, он попадет в заявку на матч. Травмирован другой форвард — Денис Давыдов, чаще выступающий за вторую команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 10 домашних матчах нынешнего чемпионата «Спартак» выиграл девять раз, проиграв лишь «Уфе» (0:1).

Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдет на «Открытие-Арене» и начнется в 19:30 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 -:- Ростов Краснодар

Южное дерби за четвертое место

В 19:30 будет дан старт и другой встрече дня — между «Ростовом» и «Краснодаром». Команды еще недавно выступали в Лиге Европы, однако в следующем еврокубковом турнире сможет выступить только одна из них, — которая займет четвертое место. В уже прошедших матчах потеряли очки все конкуренты ростовчан и кубанцев, «Краснодар» пока опережает «Ростов» на три очка и в случае победы закрепится на четвертой строчке.

В марте обе команды пока не проигрывали, однако дважды сыграли вничью при всего лишь одной победе. В сентябре «Краснодар» провел против «Ростова» первый матч чемпионата под руководством Игоря Шалимова, который сменил Олега Кононова, и победил — 2:1. Успех кубанцам принесли голы, забитые в самой концовке Налдо и Федором Смоловым с пенальти, тогда как до 87-й минуты «Ростов» выигрывал благодаря голу Сесара Наваса.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2», главный арбитр — Евгений Турбин из Москвы.

21-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда «Анжи» проиграл «Уралу» (2:3). В субботу «Уфа» проиграла «Локомотиву», тогда как «Арсенал» разгромил «Томь» (3:0), в воскресенье «Амкар» и «Терек» сыграли вничью (1:1), «Рубин» проиграл «Зениту» (0:2), а ЦСКА победил «Крылья Советов» (2:1).

В турнирной таблице лидирует «Спартак» — 45 очков (20 матчей), по 42 очка набрали ЦСКА и «Зенит» (21).