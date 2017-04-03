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3 апреля 2017, 0:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА примет решение о выкупе Ионова из «Динамо» ближе к концу сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб примет решение о будущем арендованного у «Динамо» полузащитника Алексея Ионова ближе к окончанию сезона, а также подтвердил желание продлить контракты с полузащитниками Зораном Тошичем и Георги Милановым, чьи соглашения истекают летом 2017 и 2018 годов соответственно.

«По контрактам Георги Миланова и Зорана Тошича, то пока никаких изменений нет. Уверен, что мы найдём компромиссное решение, никаких сложностей не будет. По будущему Алексея Ионова, который находится в клубе на правах аренды мы определимся ближе к окончанию сезона», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

ЦСКА арендовал Ионова в июне 2016 года, подписав соглашение сроком на один год с правом последующего выкупа. В феврале председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что зарплату Ионову платит ЦСКА.

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