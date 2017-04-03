ЦСКА примет решение о выкупе Ионова из «Динамо» ближе к концу сезона

«По контрактам Георги Миланова и Зорана Тошича, то пока никаких изменений нет. Уверен, что мы найдём компромиссное решение, никаких сложностей не будет. По будущему Алексея Ионова, который находится в клубе на правах аренды мы определимся ближе к окончанию сезона», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.



ЦСКА арендовал Ионова в июне 2016 года, подписав соглашение сроком на один год с правом последующего выкупа. В феврале председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что зарплату Ионову платит ЦСКА.