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2 апреля 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и приблизился к лидирующему «Спартаку»

Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на арене ЦСКА в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте счет был открыт после удара полузащитника Александра Головина. Удвоил преимущество армейцев на 48-й минуте хавбек Бибрас Натхо. Единственный мяч за «Крылья» забил Кристиан Паскуато на 72-й минуте.

Эта победа стала 400-й для ЦСКА в чемпионатах России. Больше только у «Спартака» — 420.

ЦСКА набрал 42 очка и вернулся на второе место в РФПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Спартака». Красно-белые имеют матч в запасе, в понедельник они дома сыграют с «Оренбурнгом». «Крылья Советов» с 16 очками занимают 15-е место.

Ранее в воскресенье Зенит (Санкт-Петербург) обыграл казанский «Рубин».

2.04.2017 16:30 Зрители 14000 основной раунд: 21-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Крылья Советов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Вадим Скрипченко
Голы
16′ Александр Головин (Б. Натхо, В. Березуцкий) 17
48′ Бибрас Натхо (Мариу Фернандес, З. Тошич) 66
10 Кристиан Паскуато 72′
Составы
Игорь Акинфеев 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
19′ Мариу Фернандес 2
Зоран Тошич 7
Бибрас Натхо 66
Алексей Ионов 11
Понтус Вернблум 3
36′ Алексей Березуцкий 6
Сергей Игнашевич 4
85′ Александр Головин 17
Константин Кучаев 89
65′ Виктор Винисиус Витинью 20
Аарон Самуэль Оланаре 99
17 Георгий Лория
31 Георгий Зотов
3 Дмитрий Ятченко
5 Али Гаджибеков
40 Сергей Божин
20 Срджан Мияйлович
21 Вячеслав Зинков
8 Сергей Корниленко
6 Жозе Феррейра Надсон 46′
27 Александр Зуев
16 Артем Громов 74′
29 Жанни Брюно
11 Александр Глеб 65′
10 Кристиан Паскуато
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 4
6 Фолы 11
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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