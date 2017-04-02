Айдамиров: «Терек» не устраивает результат, но речи о смене тренера быть не может

«Терек» в воскресенье в Перми в матче 21-го тура чемпионата России сыграл вничью с пермским «Амкаром» (1:1). Грозненцы не могут выиграть в пяти турах подряд и занимают седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Рахимов возглавляет «Терек» с ноября 2013 года.

«Результат нас не устраивает, игра тоже пока не радует. На то есть причины: травмы ведущих игроков, часть футболистов после травм еще не вошли в ритм — те же Георге Грозав, Олег Иванов — плюс перелеты сборников дополнительные. Есть нам над чем работать. Разговоров относительно смены тренера, безусловно, нет, чемпионат идет, клуб ему полностью доверяет. Подбор игроков у нас хороший, чтобы выполнять задачу, показывать хорошую игру. Будем разбираться и искать пути решения проблемы», — сказал Айдамиров по телефону.