«Крылья Советов» проиграли ЦСКА — 1:2
В 21 туре Чемпионата России «Крылья Советов» встречались с московским ЦСКА на новом стадионе армейцев.
Счет в матче хозяева поля открыли на 16 минуте. Александр Головин ударом
На третьей минуте второго тайма армейцы довели счет до 2:0 — отличился Бибрас Натхо. На 72 минуте связка двух нападающих самарцев все же сработала. Артем Громов вывел Сергей Корниленко один на один, белорусский нападающий пробил в дальний угол, Игорь Акинфеев дотянулся до мяча не отбив, но изменив траекторию полета, а вышедший на замену Кристиан Паскуато отправил мяч в уже не защищенные ворота.
В итоге победа ЦСКА — 2:1, сообщает
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