Счет в матче хозяева поля открыли на 16 минуте. Александр Головин ударом из-за штрафной поразил ворота Гиорги Лории. На 36 минуте «Крылья» могли сравнять счет. Самарцы после стандарта организовали контратаку, получив мяч от Артема Громова, Сергей Корниленко переиграл защитника и вышел один на один с голкипером ЦСКА, но не смог переиграть Игоря Акинфеева.

На третьей минуте второго тайма армейцы довели счет до 2:0 — отличился Бибрас Натхо. На 72 минуте связка двух нападающих самарцев все же сработала. Артем Громов вывел Сергей Корниленко один на один, белорусский нападающий пробил в дальний угол, Игорь Акинфеев дотянулся до мяча не отбив, но изменив траекторию полета, а вышедший на замену Кристиан Паскуато отправил мяч в уже не защищенные ворота.