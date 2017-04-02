Артем Дзюба: На диване у нас все разбираются — кто дерево, кто полено
Форвард «Зенита» — о победе над «Рубином», игре Кокорина и диванных экспертах.
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— С таким соперником сыграли 2:0 — уже хорошо, — начал Дзюба. — Может, не совсем сыграли так, как хотели, в
— При 2:0 «Зенит» не сел в оборону. Установка тренера?
— Мы с любым соперником стараемся контролировать игру, но не всегда это получается. А чтобы удерживать счет — у нас нет такого. Хочется забить больше.
— То есть вам понравилось то как вы играли?
— Не совсем. Нервозно было поначалу. Когда два забили, стало намного легче. Мы понимаем, какая ответственность лежит на команде — ничьи нас не устраивают. Нужны три очки, даже при не самом высоком качестве игры. До этого бывало по 8−9 моментов создаем, но уступаем или играем вничью. Тут вроде бы не самая лучшая игра поначалу, но забиваем — и добываем очень важную победу. Три очка сейчас в этом смысле не пахнут.
— В эпизоде с вашим мячом это был гол или все же автогол?
— Я бью, дальше в Бурлака и в ворота. Но это же я бью! Давайте все считать автоголами, если человек задевает. Рыжиков задел бы — тоже был автогол?! Это у вас
— Бурлак не обижается на вас: вы часто «через» него забиваете?
— Это стечение обстоятельств. Тарас — очень хороший защитник. Мы часто, правда, пересекаемся — но это
— Как оцените голевую передачу Кокорина на Данни?
— У нас хорошие игроки — в том числе и Кокорин. Многие пытаются шутить в его адрес. Это очень квалифицированный футболист. Он демонстрирует, играет. Был бы плохой, думаю, у Луческу не играл бы. Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда не глянь, — все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят… Хотя с дивана через раз встают — и то спотыкаются. Пас Кокорина — на классе. Тем более при такой игре и при таком счете.
— Какое впечатление оставил матч Россия — Бельгия.
— У меня — двоякое.
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