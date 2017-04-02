Игнашевич установил рекорд по числу матчей в чемпионатах России по футболу
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России.
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В воскресенье 37-летний защитник вышел на замену в домашнем матче с «Крыльями Советов», который стал для него 457-м в рамках российских первенств.
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