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2 апреля 2017, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Игнашевич установил рекорд по числу матчей в чемпионатах России по футболу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионатах России.

В воскресенье 37-летний защитник ЦСКА вышел на замену в матче с Крыльями Советов который стал для него 457-м в рамках российских первенств. Увеличить
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В воскресенье 37-летний защитник вышел на замену в домашнем матче с «Крыльями Советов», который стал для него 457-м в рамках российских первенств.

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