Игнашевич установил рекорд по числу матчей в чемпионатах России по футболу

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В воскресенье 37-летний защитник вышел на замену в домашнем матче с «Крыльями Советов», который стал для него 457-м в рамках российских первенств.