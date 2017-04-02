Артем Дзюба: Три очка в Казани дорогого стоят

Также форвард высоко оценил класс соперника, передает из Казани спецкор «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.

— С таким соперником сыграли 2:0 — уже хорошо, — сказал Дзюба. — Может, не во всем сыграли как хотели, в чем-то матч проходил даже с небольшим преимуществом «Рубина», но два мяча почти в конце второго тайма переломили игру. И в принципе ее сделали.

Удаление (Юсупова на 84-й минуте. — Прим. «СЭ»), конечно, немного нервишки нам потрепало, — добавил форвард. — Но и до этого могли делать 3:0 и на этом закончить. Сегодня был очень важный матч, и очень рады, что его выиграли. Три очка в Казани дорогого стоят. Теперь дома «Анжи». Дома мы всегда играем хорошо. Должны с позиции силы сыграть и потом думать о следующих решающих матчах.

После победы в Казани в активе «Зенита» — 42 очка. У лидера, «Спартака», — 45. Москвичи в понедельник в рамках 21-го тура принимают «Оренбург».