Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ

Таким образом, 30-летний футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. Акинфеев не пропускает в чемпионате уже больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Если голкипер «армейцев» отыграет на ноль матч с «Крыльями», то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России.