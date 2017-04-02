Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29285872/
2 апреля 2017, 17:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприксновенности в первые 25 минут матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:0, первый тайм).

Таким образом, 30-летний футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. Акинфеев не пропускает в чемпионате уже больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Если голкипер «армейцев» отыграет на ноль матч с «Крыльями», то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!