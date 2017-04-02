Данни: «Зенит» по-прежнему хочет стать чемпионом

Португалец добавил, что питерцы продолжают борьбу за чемпионство, передает из Казани спецкор «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.

— Хочу поздравить нашу команду с победой, — начал Данни. — «Рубин» всегда дома хорош. Но мы сделали свое дело. В первом тайме отлично играли. Во втором не совсем так, как хотели. Нужно продолжать побеждать. Мы по-прежнему хотим выиграть чемпионат России.