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2 апреля 2017, 17:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Данни: «Зенит» по-прежнему хочет стать чемпионом

Полузащитник «Зенита» Данни после победы в матче 21-го тура чемпионата России над «Рубином» (2:0) поблагодарил своих партнеров за хорошую игру.

Португалец добавил, что питерцы продолжают борьбу за чемпионство, передает из Казани спецкор «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.

— Хочу поздравить нашу команду с победой, — начал Данни. — «Рубин» всегда дома хорош. Но мы сделали свое дело. В первом тайме отлично играли. Во втором не совсем так, как хотели. Нужно продолжать побеждать. Мы по-прежнему хотим выиграть чемпионат России.

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