Грасия: Сколько нужно денег, чтобы «Рубин» заиграл? Не вижу это под таким углом

«Счёт первого тайма не отображал ход игры, и ребята здорово действовали, боролись и старались. “Зенит” реализовал свои моменты, а мы нет. Нам не хватило убедительности в завершении и при игре в обороне не хватило цепкости. “Зенит” имел преимущество, с которым против такого соперника сложно изменить игру.



Как оценю игру Лестьенна и Рочины? Команде нужно было атаковать, и за счёт них мы хотели усилить игру. Мы просили их помочь команде в атаке. Но мы создали очень мало моментов впереди.



Сколько нужно денег, чтобы команда заиграла? Я не знаю, что ответить, когда вы спрашиваете про деньги. Не вижу это под таким углом. Впереди у нас борьба за Кубок, и мы не опускаем руки. А такие каверзные вопросы — на них я ответить не могу», — цитирует Грасию «Спорт Бизнес Online».