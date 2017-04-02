Александр Кержаков: Если «Рубин» оборонялся в 11 человек, значит, нас боялись
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков после победы над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что петербургский клуб выполнил план на игру и отметил, что соперник не запомнился ничем, кроме пары атак.
Также спортсмен высказался о своей активности на скамейке запасных, отметив, что это помогает держать себя в тонусе.
— У нас получилось практически все, что мы обсуждали, — сказал Кержаков во
Мы не готовились к тому, как будет играть «Рубин», мы готовились к тому, как сами будем играть. Если они оборонялись в 11 человек, значит они нас боялись, значит мы себя так зарекомендовали. У нас был тактический план контролировать ход встречи. Я никем не руководил со скамейки запасных, судьям я вообще ничего не подсказывал. Были моменты, когда ребятам, просто нужно было
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