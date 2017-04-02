Александр Кержаков: Если «Рубин» оборонялся в 11 человек, значит, нас боялись

Также спортсмен высказался о своей активности на скамейке запасных, отметив, что это помогает держать себя в тонусе.

— У нас получилось практически все, что мы обсуждали, — сказал Кержаков во флеш-интервью. — Хорошо ребята играли в центре поля в перехват, не дали «Рубину» разбежаться. В первом тайме немного упустили преимущество, «Рубин» провел пару атак, но это все, чем запомнился соперник. Ребята здорово справились со своей задачей.