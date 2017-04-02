Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани

«Рубин» после конфликта

На матч с «Зенитом» казанская команда выходила после скандальной истории, детали которой просочились в прессу. Стала известно, что поражение от «Урала» в предыдущем туре накалило атмосферу внутри «Рубина» до предела, игроки провели собрание за закрытыми дверями. Российские лидеры «рубиновых» Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин, Тарас Бурлак, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин, а также турецкий ветеран Гёкдениз Карадениз высказали претензии легионерам — Алексу Сонгу и Максиму Лестьенну, более того, подняли вопрос о переводе камерунца и бельгийца в дубль. Насколько отразится на игре «Рубина» этот конфликт, оставалось только гадать. Иногда выяснения отношений идут на пользу, иногда лишь усугубляют проблему. Интересно было, как отреагирует на ситуацию Хави Грасия, и включит ли испанский тренер в заявку на встречу с петербуржцами Сонга с Лестьенном.



За час до игры выяснилось, что Хави Грасия отказался рубить головы. Сонг и Лестьенн попали в запас, где уже привыкли находиться. Из российский игроков отсутствовал только нападающий Максим Канунников, да и то по причине повреждения, заработанного в сборной России. Поддержавший Рыжикова и компанию Карадениз тоже был включён в заявку, хотя турецкий полузащитник числился в списке травмированных.

«Зенит» после встряски

Существовала интрига и по поводу состава «Зенита». После поражения в Перми главный тренер Мирча Луческу поменял целую группу игроков. На матч 20-го тура с «Арсеналом» вместо Юрия Лодыгина, Александра Анюкова, Юрия Жиркова, Хави Гарсии и Жозе Маурисио вышли Андрей Лунёв, Ибрагим Цаллагов, Бранислав Иванович, Артур Юсупов и Эрнани. Петербуржцы переиграли туляков всухую, а значит, решение румына встряхнуть таким образом команду себя оправдало. Но вряд ли кто-то бы удивился, если бы Луческу вернул в Казани Лодыгина и квартет полевых игроков в основу. Логику 71-летнего специалиста зачастую понять сложно. Впрочем, кандидатура Жиркова отпала ещё за пару дней до игры, когда тренер рассказал на пресс-конференции о травме левого защитника. Юрий также получил повреждение в сборной России.



Луческу поступил справедливо: не поменял победный состав. Точнее, сделал лишь одну неожиданную перестановку, заменив в центре обороны Луиша Нету на Николаса Ломбертса. С первых минут появился на поле и Артём Дзюба, который пропустил контрольные матчи национальных команд из-за проблем со здоровьем.

Сломавшаяся опора команды Хави Грасии

Хави Грасия насытил центр полузащиты работоспособными, полезными при оборонительных действиях игроками. М’Вила, Камболов и Мийо Цакташ должны были зацементировать подступы к штрафной Рыжикова, однако «Зениту» с самого начала игры удавалось легко создавать опасность из опорной зоны хозяев. Один только Эрнани нанёс три-четыре удара, которым, правда, недоставало точности. Молодой бразильский новичок петербуржцев на родине достаточно часто забивал благодаря своей мощной «пушке», но в РФПЛ у него с ударами пока что-то не клеится. Мигель Данни и Александр Кокорин тоже пристреливались, пробивая с 20−25 метров. Неудивительно, что сине-бело-голубые в конце концов забили гол, разрезав защиту «рубиновых» по центру. Это произошло незадолго до перерыва уже при счёте 0:1. Простая стенка в исполнении Данни с Жулиано поставила в тупик группу обороняющихся казанцев. Карлоса Самбрано ветром лишних эмоций унесло со своей позиции, чем и воспользовался португальский капитан «Зенита».

Победный гол Дзюбы

А до этого на 36-й минуте Дзюба забил свой девятый мяч в нынешнем чемпионате России. Гол «Зенита» вытекал из логики событий. Команда Луческу владела мячом и территорией, вот только фланговые игроки гостей достаточно долго не могли исполнить хороший кросс на центрфорварда. Когда Цаллагов наконец-то качественно подал, Дзюба переиграл в воздухе Бурлака и послал мяч в сетку ворот Рыжикова. Кстати, Артём уже не впервые в карьере забивает из-под Бурлака, это его «клиент».



Дзюба вообще был заметной фигурой, особенно при преимуществе «Зенита» в счёте, когда на половине «Рубина» стало больше свободного пространства. Не складывалось ощущение, что старые болячки мешают ему в игре. Во втором тайме Артём имел несколько шансов оформить дубль. Дважды он оставался в одиночестве перед пустыми воротами хозяев и ждал мяч в ноги, но Данни и Цаллагов отдавали неточные передачи. В других моментах ошибался сам Дзюба. Например, в результате неудачного выноса мяча Рыжиковым и перехвата центрфорвард выскочил один на один с голкипером «Рубина». Пробил Артём откровенно плохо. Тем не менее, Дзюба сделал своё дело в Казани. Его гол — победный.