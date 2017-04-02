Луческу: На «Казань Арене» лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата

«Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Всё понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет ещё лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. “Рубин” — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.



Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет “Рубин”. В первой половине матча они сели к своим воротам и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно», — приводит слова румынского специалиста официальный сайт «Зенита».