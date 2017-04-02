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2 апреля 2017, 16:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: На «Казань Арене» лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвёл итоги гостевого матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином». На стадионе «Казань Арена» сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> подвёл итоги гостевого матча 21-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Рубином. Увеличить
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«Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Всё понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет ещё лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. “Рубин” — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.

Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет “Рубин”. В первой половине матча они сели к своим воротам и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно», — приводит слова румынского специалиста официальный сайт «Зенита».

2.04.2017 14:00 основной раунд: 21-й тур Казань Арена
Рубин 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Грасия Хави Мирча Луческу
Голы
22 Артем Дзюба (И. Цаллагов) 36′
10 Мигел Алвеш Данни (А. Кокорин) 40′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
88′ Эльмир Набиуллин 3
Карлос Самбрано 25
Тарас Бурлак 90
Мийо Цакташ 20
77′ Руслан Камболов 88
Кристиан Жонатас 22
67′ Янн М`Вила 4
Максим Лестьенн 10
77′ Рифат Жемалетдинов 96
Денис Ткачук 31
57′ Ильзат Ахметов 85
Рубен Рочина 21
99 Андрей Лунев
30 Ибрагим Цаллагов
4 Доменико Кришито 90+1′
6 Николас Ломбертс 62′
60 Бранислав Иванович
14 Артур Юсупов 49′ 84′
22 Артем Дзюба
33 Эрнани
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 88′ 65′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
9 Александр Кокорин 81′
17 Олег Шатов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 5
6 Угловые 5
13 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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