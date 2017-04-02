Митришев расколдовал пермские ворота

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

В математике умножение двух нолей дает нулевой результат, однако футбол к точным наукам не относится. Вводных здесь больше, и отсутствие пропущенных мячей у «Амкара» делало пермяков фаворитами в противостоянии с ни разу не поражавшим чужие ворота в весенних турах «Тереком». Уральцы начали активнее, и если с подачей с левого фланга гости справились, то навес с противоположной бровки ушедшего от Мохаммади Костюкова поставил грозненцев в тупик. Гиголаев, признанный болельщиками лучшим игроком марта, хорош и в апреле: перепрыгнув Уциева, он пробил головой в противоход Городову.

«Амкар» обязан был развивать успех, но Прокофьев промахнулся по пустым воротам, а Митришев мастерски распорядился подачей нагнетавшего давление справа Роши. Подработал мяч грудью и из-под Идову пробил с отскоком от газона, что поставило в тупик не выручившего партнеров Хомича. Голкипер сполна реабилитировался в концовке, вытянув из дальнего угла обводящий удар Уциева.

ЦИФРЫ

457 минут с 1 декабря 2016-го не забивал в чемпионате России «Терек».

981 минуту составила стартовавшая еще в прошлом сезоне домашняя «сухая» серия «Амкара», пропустившего первый в текущем турнире гол на «Звезде».

ЦИТАТЫ

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:

— Я думаю, что «Терек» сделал так, чтобы «Амкар» забил. В моменты, когда нужно было действовать более инициативно, принять и контролировать мяч, мы ждали его. Отсюда и получили гол. Может быть, не приспособились к полю — был сильный ветер, не могли рассчитать полет мяча. Но потом внесли правки. Второй тайм провели неплохо. Главное — я видел желание забить второй гол. Если брать матч в целом, то счет по игре.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— После пропущенного мяча игра в обороне не развалилась: мы не дали сопернику создать серьезных моментов. Так же, как и он нам. Развалилось же созидание, потому что эмоции стали захлестывать. Можно понять это в первом тайме после, мне кажется, вратарского гола. Однако подобное случается со всеми голкиперами, и всеми командами, но беспокоит меня не это, а наша игра после перерыва. Во многих ситуациях действовали непрофессионально. Да, важная игра, конкурент, борьба за очки, однако нужно уметь управлять своими эмоциями. В первой части первого тайма мы показали, что умеем играть гораздо лучше, но эмоции не позволяли действовать конструктивно.