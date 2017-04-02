«Зенит» победил «Рубин» в матче чемпионата России
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский «Зенит» одержал гостевую победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы забили Артем Дзюба (36-я минута) и Данни (40). На 83-й минуте полузащитник петербуржцев Артур Юсупов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» с 27 очками идет 10-м.
В следующем туре «Рубин» 10 апреля проведет гостевой матч с «Томью». Двумя днями ранее «Зенит» примет махачкалинский «Анжи».
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Мирча Луческу
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter