«Зенит» победил «Рубин» в матче чемпионата России

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Голы забили Артем Дзюба (36-я минута) и Данни (40). На 83-й минуте полузащитник петербуржцев Артур Юсупов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» с 27 очками идет 10-м.

В следующем туре «Рубин» 10 апреля проведет гостевой матч с «Томью». Двумя днями ранее «Зенит» примет махачкалинский «Анжи».