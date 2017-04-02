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2 апреля 2017, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» победил «Рубин» в матче чемпионата России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» одержал гостевую победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Увеличить
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Голы забили Артем Дзюба (36-я минута) и Данни (40). На 83-й минуте полузащитник петербуржцев Артур Юсупов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» с 27 очками идет 10-м.

В следующем туре «Рубин» 10 апреля проведет гостевой матч с «Томью». Двумя днями ранее «Зенит» примет махачкалинский «Анжи».

2.04.2017 14:00 основной раунд: 21-й тур Казань Арена
Рубин 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Грасия Хави Мирча Луческу
Голы
22 Артем Дзюба (И. Цаллагов) 36′
10 Мигел Алвеш Данни (А. Кокорин) 40′
Составы
Сергей Рыжиков (к) 1
Мориц Бауэр 23
88′ Эльмир Набиуллин 3
Карлос Самбрано 25
Тарас Бурлак 90
Мийо Цакташ 20
77′ Руслан Камболов 88
Кристиан Жонатас 22
67′ Янн М`Вила 4
Максим Лестьенн 10
77′ Рифат Жемалетдинов 96
Денис Ткачук 31
57′ Ильзат Ахметов 85
Рубен Рочина 21
99 Андрей Лунев
30 Ибрагим Цаллагов
4 Доменико Кришито 90+1′
6 Николас Ломбертс 62′
60 Бранислав Иванович
14 Артур Юсупов 49′ 84′
22 Артем Дзюба
33 Эрнани
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 88′ 65′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
9 Александр Кокорин 81′
17 Олег Шатов
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 5
6 Угловые 5
13 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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