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2 апреля 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рахимов: Самое главное — я видел у «Терека» желание забить второй мяч

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвёл итоги гостевого матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (1:1).

«Терек» сделал так, чтобы «Амкар» забил. Мы очень часто в ситуациях, когда нужно взять инициативу на себя, идти к мячу, всегда его ждали. Отсюда было много спорных мячей, когда нужно было быстрее сделать движение к мячу. Гол точно так же получили. Может быть, не приспособились к полю, ветер в первом тайме был в нашу сторону, не рассчитывали полёт мяча. В перерыве сделали поправки и весь второй тайм провели неплохо. Самое главное — я видел желание забить второй мяч. По самоотдаче всё нормально. Если в общем брать, наверное, результат по игре, — заявил Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

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