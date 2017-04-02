«Амкар» и «Терек» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пермский «Амкар» сыграл вничью с грозненским «Тереком» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
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В составе хозяев мяч забил Роланд Гиголаев (9-я минута). У гостей отличился Магомед Митришев (31).
«Амкар» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. Безвыигрышная серия «Терека» в чемпионате достигла пяти матчей, грозненцы, в активе которых 30 очков, располагаются на седьмом месте.
В следующем туре «Амкар» 8 апреля на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Терек» в тот же день примет тульский «Арсенал».
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Рашид Рахимов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|5
|Удары (всего)
|5
|1
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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