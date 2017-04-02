«Амкар» и «Терек» сыграли вничью в матче чемпионата России

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В составе хозяев мяч забил Роланд Гиголаев (9-я минута). У гостей отличился Магомед Митришев (31).

«Амкар» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. Безвыигрышная серия «Терека» в чемпионате достигла пяти матчей, грозненцы, в активе которых 30 очков, располагаются на седьмом месте.

В следующем туре «Амкар» 8 апреля на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Терек» в тот же день примет тульский «Арсенал».