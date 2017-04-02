Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29285380/
2 апреля 2017, 15:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Амкар» и «Терек» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пермский «Амкар» сыграл вничью с грозненским «Тереком» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев мяч забил Роланд Гиголаев (9-я минута). У гостей отличился Магомед Митришев (31).

«Амкар» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. Безвыигрышная серия «Терека» в чемпионате достигла пяти матчей, грозненцы, в активе которых 30 очков, располагаются на седьмом месте.

В следующем туре «Амкар» 8 апреля на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Терек» в тот же день примет тульский «Арсенал».

2.04.2017 13:30 основной раунд: 21-й тур Звезда
Амкар 1:1 Терек
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Рашид Рахимов
Голы
10′ Роланд Гиголаев (М. Костюков) 13
95 Магомед Митришев (О. Роши) 31′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Петар Занев (к) 3
Брайн Оладапо Идову 19
Николай Зайцев 4
Секу Конде 6
Фегор Огуде 8
Роланд Гиголаев 13
Януш Гол 5
77′ Михаил Костюков 27
Алексей Гасилин 17
46′ Павел Комолов 20
Бранко Йовичич 33
61′ Станислав Прокофьев 28
Дарко Бодул 9
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 69′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
10 Георге Грозав
14 Далер Кузяев
23 Факундо Пирис
21 Одисе Роши 64′ 18′
22 Резиуан Мирзов
95 Магомед Митришев 81′
3 Норберт Дьембер
18 Беким Балай 76′
17 Аблай Мбенг
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
5 Удары (всего) 5
1 Удары в створ 2
4 Угловые 5
16 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Митришев расколдовал пермские ворота

Митришев расколдовал пермские ворота

Не устроившая никого ничья состоялась благодаря первому весеннему голу «Терека». При этом «Амкар» на своем поле пропустил впервые с прошлого сезона.
Еще 7 новостей  Все новости
2 апреля

Соревнования с участием Медведевой стали самыми посещаемыми на ЧМ по фигурному катанию

"Зенит" победил "Рубин" в матче чемпионата России

Фазель: IIHF хочет получить ответ по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 до конца апреля