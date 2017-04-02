ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Крыльями Советов»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура российской
Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
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ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин, Натхо, Витиньо, Ионов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Начало — в 16:30 мск.
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