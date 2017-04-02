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2 апреля 2017, 15:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Крыльями Советов»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Крыльями Советов. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин, Натхо, Витиньо, Ионов.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Начало — в 16:30 мск.

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Новости Премьер-лиги

ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу

ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА и «Зенит» попытаются приблизиться к лидеру турнира «Спартаку», от которого отстают на шесть очков.
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