ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА и «Зенит» попытаются приблизиться к лидеру турнира «Спартаку», от которого отстают на шесть очков.