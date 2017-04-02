«Краснодар» выиграл у «Ростова» в матче молодёжного первенства
В матче 21-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» в гостях одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:1.
«Быки» вышли вперёд на 26-й минуте, когда точным ударом отметился Андрей Текучёв. На 68-й минуте счёт сравнял Дмитрий Соловьёв. Победу гостям принёс точный удар Никиты Сергеева за четыре минуты до конца основного времени второго тайма.
В таблице молодёжного чемпионата «Ростов» (24 очка) располагается на 10-й строчке, а «Краснодар» (32) занимает седьмое место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter