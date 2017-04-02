«Краснодар» выиграл у «Ростова» в матче молодёжного первенства

«Быки» вышли вперёд на 26-й минуте, когда точным ударом отметился Андрей Текучёв. На 68-й минуте счёт сравнял Дмитрий Соловьёв. Победу гостям принёс точный удар Никиты Сергеева за четыре минуты до конца основного времени второго тайма.



В таблице молодёжного чемпионата «Ростов» (24 очка) располагается на 10-й строчке, а «Краснодар» (32) занимает седьмое место.