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2 апреля 2017, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» выиграл у «Ростова» в матче молодёжного первенства

В матче 21-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» в гостях одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:1.

«Быки» вышли вперёд на 26-й минуте, когда точным ударом отметился Андрей Текучёв. На 68-й минуте счёт сравнял Дмитрий Соловьёв. Победу гостям принёс точный удар Никиты Сергеева за четыре минуты до конца основного времени второго тайма.

В таблице молодёжного чемпионата «Ростов» (24 очка) располагается на 10-й строчке, а «Краснодар» (32) занимает седьмое место.

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«Краснодар» пустит болельщиков ЦСКА на сектор бесплатно

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт армейцев. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона. Матч состоится 9 апреля. На данный момент московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, «Краснодар» занимает четвертую строчку.
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