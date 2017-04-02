Перескоков вернётся в тренерский штаб «Уфы» 3 апреля и приступит к работе

Во время полёта на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0) Перескокову стало плохо и по приземлении он был экстренно госпитализирован.



«В понедельник меня официально выписывают, и я приступаю к работе. Планирую уже быть 3 апреля на утренней тренировке. Я скажем так неофициально уже вышел. Пока я ещё нахожусь в больнице.



Вчера ходил на матч “Уфа” — “Локомотив”. Старался не волноваться, но сердце ведь за команду болит, как бы это не звучало.

Мне показалось, что ничейный результат был бы более закономерным. Кроме гола, “Локомотив” почти ничего не создал, было максимум два опасных момента. Если бы не гол, то была бы нулевая ничья», — сказал Перескоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.