Паршивлюк: «Спартак» Карреры лидирует в чемпионате России, и этим все сказано
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» при главном тренере Массимо Каррере возглавляет таблицу чемпионата России по футболу, и это служит лучшей характеристикой команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник
красно-белых Сергей Паршивлюк, выступающий на данный момент в «Анжи».
Московская команда после 20 туров набрала 45 очков и опережает идущих следом ЦСКА и «Зенит» на 6 очков. В махачкалинском клубе выступают несколько игроков, имеющих отношение к «Спартаку». Паршивлюк, Сергей Брызгалов, Павел Яковлев, Дмитрий Кудряшов, Александр Прудников выступали за
«Конечно, вместе веселее, тем более живу в Махачкале без семьи, поэтому знакомые лица скрашивают будни, — рассказал Паршивлюк. — “Спартак”, конечно, обсуждаем. А кто его сейчас не обсуждает?».
«Какие впечатления? Они идут на первом месте, и этим все сказано», — также отметил он.
«Хочется играть на высоком уровне»
В декабре у «Анжи» сменился акционер, после чего клуб объявил о смене стратегии развития. В итоге, сменился главный тренер, значительно обновился состав, некоторые игроки пошли навстречу клубу и согласились на пересмотр контрактов.
«Размышлений и впечатлений от этой ситуации много, но оставлю их при себе, — признался Паршивлюк. — Мне выбирать не пришлось — к тому времени у меня уже было две заявки, я мог только остаться, что я и сделал. На первом сборе я об этом еще не знал, поэтому был в подвешенном состоянии, но затем сказали, что перейти никуда не смогу. В силу сложившейся ситуации по контракту нашли с клубом компромисс, который устроил обе стороны».
Паршивлюк перешел в «Анжи» из «Спартака» в августе прошлого года, подписав контракт на три года. Крайний защитник выступал в структуре
«Конечно, (о будущем) думаю, — признался собеседник ТАСС. — Конечно, хочется играть на высоком уровне и ждать предложений летом, но дальше не заглядываю — впереди еще девять туров, и это самое главное сейчас».
«Анжи», отыгравший 21 тур, занимает 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.
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