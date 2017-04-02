Футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч рублей за победу над «Спартаком»
Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей в случае победы над «Спартаком», сообщает Федеральное агентство новостей.
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Матч между командами состоится завтра в 19:30 мск в рамках 21-го тура РФПЛ. Как сообщает источник, если команды разойдутся миром, денег игроки не получат.
Добавим, что генеральный спонсор клуба — «Газпром добыча Оренбург», являющийся дочерним предприятием ПАО «Газпром», владельца контрольного пакета акций «Зенита».
После 20 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Оренбург» занимает 14-ю строчку.
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