Сухов: «Локомотив» создал очень много моментов, а у «Уфы» явных шансов не было

«Тяжелая игра, хороший соперник. Моментов у наших ворот было очень много, мы в принципе, наверное, явных моментов не имели. Игра так складывалась, что соперник не давал мне подключаться в атаку. Старался, но сегодня не получилось.



Кубок России? У нас настрой один — надо побеждать в каждой игре, а как будет складывать игра — уже посмотрим», — цитирует Сухова «Молодёжная газета».