Сухов: «Локомотив» создал очень много моментов, а у «Уфы» явных шансов не было
Защитник «Уфы» Александр Сухов поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Тяжелая игра, хороший соперник. Моментов у наших ворот было очень много, мы в принципе, наверное, явных моментов не имели. Игра так складывалась, что соперник не давал мне подключаться в атаку. Старался, но сегодня не получилось.
Кубок России? У нас настрой один — надо побеждать в каждой игре, а как будет складывать игра — уже посмотрим», — цитирует Сухова «Молодёжная газета».
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