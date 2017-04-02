Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 21-го тура РФПЛ с «Рубином».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча начнётся в 14:00 мск.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисио, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Гарсия, Кержаков, Джорджевич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter