Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29284523/
2 апреля 2017, 13:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Рубином»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 21-го тура РФПЛ с «Рубином».

Стал известен стартовый состав Зенита на матч 21-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Рубином. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисио, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Гарсия, Кержаков, Джорджевич.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!