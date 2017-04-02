Почему «Спартак» не бьет пенальти? Отвечает Андрей Будогосский

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— Почему в этом сезоне «Спартак» пока не пробил ни одного пенальти?

— Потому что не было нарушений правил, за которые можно назначить 11-метровый штрафной удар. Так что ответ на этот вопрос лежит на поверхности.

— Как относитесь к разговорам о «заговоре»: мол, при игре, которую показывают красно-белые, ни разу не указать на точку просто невозможно?

— Говорят, что футбольный бог тоже есть. И он, видимо, компенсирует пенальти, которых пока не было, голами, забитыми с игры.

ХУДШАЯ РАЗНОСТЬ ПЕНАЛЬТИ У «СПАРТАКА», ЛУЧШАЯ — У «ЗЕНИТА» И «ЛОКОМОТИВА»

Только две команды премьер-лиги ни разу не получили право на исполнение пенальти. Но если в ворота «Ростова» было назначено два 11-метровых, то «Спартак» был наказан пять раз. Красно-белые находятся на последнем месте в премьер-лиге по разности пенальти «свои/чужие». У «Локомотива» и «Зенита» разность +6.

«ЛОКОМОТИВ» БРАЛ ЗОЛОТО, НЕ ЗАБИВ НИ ОДНОГО 11-метрового

Клубы, выигрывавшие чемпионаты России, редко пробивали много 11-метровых. Единоличный лидер по числу пенальти завоевывал золото всего один раз — это «Зенит» образца «длинного» сезона-2011/12. «Рубин"-2008 и ЦСКА-2012/13 делили первое место по числу пенальти. А вот «Локомотив"-2004 установил уникальное достижение. Железнодорожники не реализовали в чемпионский год ни одного 11-метрового, а единственный шанс Владимир Маминов не использовал аж в 25-м туре.

Любопытно, что в последние четыре сезона чемпионат неизменно выигрывал клуб, впервые пробивший пенальти во 2-м туре. В текущем сезоне 11-метровые в этом туре исполняли «Амкар», «Краснодар» и «Локомотив».