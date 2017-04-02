Почему «Спартак» не бьет пенальти? Отвечает Андрей Будогосский
Глава департамента судейства и инспектирования высказал свое мнение о ситуации с 11-метровыми в матчах «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Почему в этом сезоне «Спартак» пока не пробил ни одного пенальти?
— Потому что не было нарушений правил, за которые можно назначить 11-метровый штрафной удар. Так что ответ на этот вопрос лежит на поверхности.
— Как относитесь к разговорам о «заговоре»: мол, при игре, которую показывают
— Говорят, что футбольный бог тоже есть. И он, видимо, компенсирует пенальти, которых пока не было, голами, забитыми с игры.
ХУДШАЯ РАЗНОСТЬ ПЕНАЛЬТИ У «СПАРТАКА», ЛУЧШАЯ — У «ЗЕНИТА» И «ЛОКОМОТИВА»
Только две команды
«ЛОКОМОТИВ» БРАЛ ЗОЛОТО, НЕ ЗАБИВ НИ ОДНОГО 11-метрового
Клубы, выигрывавшие чемпионаты России, редко пробивали много 11-метровых. Единоличный лидер по числу пенальти завоевывал золото всего один раз — это «Зенит» образца «длинного» сезона-2011/12. «Рубин"-2008 и ЦСКА-2012/13 делили первое место по числу пенальти. А вот «Локомотив"-2004 установил уникальное достижение. Железнодорожники не реализовали в чемпионский год ни одного 11-метрового, а единственный шанс Владимир Маминов не использовал аж в 25-м туре.
Любопытно, что в последние четыре сезона чемпионат неизменно выигрывал клуб, впервые пробивший пенальти во 2-м туре. В текущем сезоне 11-метровые в этом туре исполняли «Амкар», «Краснодар» и «Локомотив».
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