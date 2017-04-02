«Амкар» — «Терек»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» — «Терек».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча состоится в Перми на стадионе «Звезда».
«Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Роши, Балай.
«Амкар» объявит состав на игру с «Тереком» в ближайшие минуты.
Встреча начнётся в 13:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter