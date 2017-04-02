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2 апреля 2017, 13:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» — «Терек»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» — «Терек».

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура <span class=error>РФПЛ</span> <span class=error>Амкар</span> — Терек. Увеличить
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Встреча состоится в Перми на стадионе «Звезда».

«Терек»: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Роши, Балай.

«Амкар» объявит состав на игру с «Тереком» в ближайшие минуты.

Встреча начнётся в 13:30 мск.

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