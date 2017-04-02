Ребров: После матча с «Анжи» два дня не мог прийти в себя из-за напряжения

«Возьмем хотя бы игру с “Анжи”. Многие скажут: “Для вратаря это был спокойный матч: сыграл “на ноль””. Но во время поединка было такое нервное напряжение, что потом два дня не мог прийти в себя. Папа встретил меня после игры: “Что с тобой? У тебя все нормально? Вы же победили, почему не рад?” А у меня просто не было сил на эмоции. И могу назвать больше десяти встреч в этом сезоне, в которых уровень адреналина зашкаливал.



Я не слежу за статистикой. Но могу сказать, что хорошие показатели пропущенных мячей не с неба берутся. Мы уделяем много внимания тактике, тому, как должны действовать на поле защитники и вратарь. Это большая работа. Замечу, что, когда голкипер проводит матч “на ноль”, это прежде всего заслуга линии обороны. Ребята молодцы, действуют организованно и дисциплинированно», — цитирует Реброва сайт «Спартака».