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2 апреля 2017, 12:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Алексей Никитин: Возможно, когда «Уфа» играет на выезде, нас многие недооценивают

Защитник «Уфы» Алексей Никитин отметил, что команда должна забыть игру 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1).

Футболист подчеркнул, что теперь команда будет готовиться к ½ финала Кубка России против железнодорожников.

— Закончилась наша удачная серия, — цитирует «Молодежная газета» Никитина. — Будем готовиться к Кубку России, сейчас мысли только о нем. Прошедшую игру надо забывать.

 — Что не получилось сегодня в матче?

— Не получилось создать опасные голевые моменты, с которых можно было бы забить, мало было остроты, к сожалению, сами дали забить сопернику. Надо еще лучше играть и мы будем прибавлять.

— «Уфа» считается гостевой командой. В Москве все сложится по-другому?

— Будем надеяться. Может нас многие недооценивают, когда мы на выезде играем.

 — Что нужно поменять, чтобы был положительный итог в следующей встрече?

— Нужно не допускать сзади ошибок, к сожалению, которые пока есть. И более агрессивно играть впереди, более активно создавать моменты. Надеюсь получится в следующей игре.

 — Как себя чувствовали? После долгого перерыва, впервые появились в стартовом составе…

— В целом нормально. По ощущениям в принципе физически выдержал все, был готов.

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