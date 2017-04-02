Алексей Никитин: Возможно, когда «Уфа» играет на выезде, нас многие недооценивают

Футболист подчеркнул, что теперь команда будет готовиться к ½ финала Кубка России против железнодорожников.

— Закончилась наша удачная серия, — цитирует «Молодежная газета» Никитина. — Будем готовиться к Кубку России, сейчас мысли только о нем. Прошедшую игру надо забывать.



— Что не получилось сегодня в матче?



— Не получилось создать опасные голевые моменты, с которых можно было бы забить, мало было остроты, к сожалению, сами дали забить сопернику. Надо еще лучше играть и мы будем прибавлять.