Алексей Никитин: Возможно, когда «Уфа» играет на выезде, нас многие недооценивают
Защитник «Уфы» Алексей Никитин отметил, что команда должна забыть игру 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1).
Футболист подчеркнул, что теперь команда будет готовиться к ½ финала Кубка России против железнодорожников.
— Закончилась наша удачная серия, — цитирует «Молодежная газета» Никитина. — Будем готовиться к Кубку России, сейчас мысли только о нем. Прошедшую игру надо забывать.
— Что не получилось сегодня в матче?
— Не получилось создать опасные голевые моменты, с которых можно было бы забить, мало было остроты, к сожалению, сами дали забить сопернику. Надо еще лучше играть и мы будем прибавлять.
— «Уфа» считается гостевой командой. В Москве все сложится
— Будем надеяться. Может нас многие недооценивают, когда мы на выезде играем.
— Что нужно поменять, чтобы был положительный итог в следующей встрече?
— Нужно не допускать сзади ошибок, к сожалению, которые пока есть. И более агрессивно играть впереди, более активно создавать моменты. Надеюсь получится в следующей игре.
— Как себя чувствовали? После долгого перерыва, впервые появились в стартовом составе…
— В целом нормально. По ощущениям в принципе физически выдержал все, был готов.
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