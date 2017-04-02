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2 апреля 2017, 11:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер «Спартака» Каррера не задумывается о возвращении в Италию

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера не задумывается о возвращении в Италию. Об этом тренер заявил итальянскому порталу Tuttomercatoweb.

<em>МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/.</em> Главный тренер российского футбольного клуба Спартак <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> не задумывается о возвращении в Италию. Об этом тренер заявил итальянскому порталу Tuttomercatoweb. Увеличить
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«Я не задумываюсь о возвращении в Италию, — сказал Каррера. — Я сосредоточен на работе в “Спартаке”. У меня действующий двухлетний контракт с клубом. Мне здесь хорошо».

Каррера до работы в «Спартаке» входил в тренерский штаб туринского «Ювентуса». В 2012 году во время дисквалификации главного тренера команды Антонио Конте в связи подозрением в участии в договорных матчах, Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера и завоевал Суперкубок Италии.

После 20 туров чемпионата России нынешнего сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

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