Тренер «Спартака» Каррера не задумывается о возвращении в Италию

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«Я не задумываюсь о возвращении в Италию, — сказал Каррера. — Я сосредоточен на работе в “Спартаке”. У меня действующий двухлетний контракт с клубом. Мне здесь хорошо».

Каррера до работы в «Спартаке» входил в тренерский штаб туринского «Ювентуса». В 2012 году во время дисквалификации главного тренера команды Антонио Конте в связи подозрением в участии в договорных матчах, Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера и завоевал Суперкубок Италии.

После 20 туров чемпионата России нынешнего сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице.