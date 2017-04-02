ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу

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«Зениту» предстоит непростой матч в Казани против «Рубина». Команду Хави Грасии изрядно критикуют за блеклую игру, несмотря на солидный состав, однако казанцы вышли в полуфинал Кубка России и сохраняют шансы на четвертое место, от которого отстают всего на шесть очков. «Рубин» на своем поле не проигрывает в семи матчах чемпионата и в пяти не пропускает.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 14:00 -:- Рубин Зенит

«Зенит» приехал в Казань с немалыми потерями: не готовы играть Юрий Жирков и Игорь Смольников, под вопросом участие в матче Артема Дзюбы и Александра Кержакова, и это не считая давно травмированных Александра Рязанцева и Виктора Файзулина. При этом подопечные Мирчи Луческу разучились успешно действовать в гостях, где не могут выиграть на протяжении уже пяти матчей.

В первом круге «Зенит» провел против «Рубина» один из лучших матчей в сезоне, разгромив соперника со счетом 4:1. В том сентябрьском матче первый гол в премьер-лиге провел бразильский форвард «Рубина» Жонатас, который отличился уже семь раз, однако весной пока не забивал.

«Рубин» возвращается на «Казань-Арену», поле которой в марте берегли в преддверии Кубка конфедераций. Матч пройдет в 14:00 мск, главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 16:30 -:- ЦСКА Крылья Советов

Дуэль белорусских тренеров

В 16:30 мск ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые неудачно начали весеннюю часть турнира, откатившись в зону вылета. В марте подопечные Вадима Скрипченко не забили ни одного мяча, тогда как армейцы не пропускают уже семь матчей кряду. Три «сухих» игры ЦСКА провел под руководством Виктора Гончаренко, у которого Скрипченко работал помощником в «Кубани» и «Урале». Скрипченко же выступал за ЦСКА в 2000 году, сыграв семь матчей.

В первом круге армейцы победили в Самаре благодаря мячам Александра Головина и Сергея Игнашевича, тогда как у «Крыльев» отличился защитник Дмитрий Ятченко, который забил свой единственный гол в 218 матчах премьер-лиги. Игнашевич же в случае выхода на поле в воскресной игре проведет 457-й матч в чемпионатах страны, побив рекорд Сергея Семака.

Матч пройдет на «ЦСКА-Арене», главный арбитр — Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Под вопросом участие в игре получившего травму в сборной России армейца Алана Дзагоева, а также защитника Георгия Щенникова.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 13:30 -:- Амкар Терек

Матч претендентов на Лигу Европы

В 13:30 мск в Перми сыграют «Амкар» и «Терек». Пермяки в предыдущем туре потерпели неожиданное поражение от аутсайдера «Томи», тогда как грозненский клуб вновь проваливает весеннюю часть чемпионата, в марте не забив ни одного гола и потерпев два поражения. При этом обе команды сохраняют надежды на четвертое место и путевку в Лигу Европы — «Амкар» отстает от «Краснодара» лишь на три очка, а «Терек» — на четыре.

Матч пройдет на стадионе «Звезда», главный арбитр — Алексей Матюнин из Москвы.

21-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда «Анжи» проиграл «Уралу» (2:3). В субботу «Уфа» проиграла «Локомотиву», тогда как «Арсенал» разгромил «Томь» (3:0). Завершится тур в понедельник матчами между «Спартаком» и «Оренбургом», а также «Ростовом» и «Краснодаром».

После 20 сыгранных матчей лидирует «Спартак» — 45 очков, по 39 очков набрали ЦСКА и «Зенит».