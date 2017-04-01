«Арсенал» оттолкнулся от дна

Несмотря на то, что в Туле встречались две команды, замыкающие турнирную таблицу, явным фаворитом в этой игре считались хозяева. В отличие от томичей, которые выступают практически молодежным составом и не очень рассчитывают остаться в премьер-лиге, «Арсенал» зимой прилично укрепился и собирается биться до последнего. Так что даже после неожиданной победы сибиряков над «Амкаром» тульские болельщики посчитали бы потерю очков в этой встрече неудачной первоапрельской шуткой.

В первом тайме хозяева уверенно владели инициативой и не позволяли сопернику приблизиться к воротам Габулова, который, впрочем, принимал активное участие в игре, помогая партнерам советами и добрыми напутствиями. Вот только подавляющее игровое преимущество туляков до перерыва воплотилось только в один гол. Сработала болгарская связка: Иванов из глубины поля забросил мяч Александрову, тот сместился в центр и красиво пробил в правый от себя угол. Солосин, пару раз до этого выручавший свою команду, на этот раз был бессилен.

После перерыва события поначалу развивались в том же русле. Но к исходу часа игры гости начали проводить все больше времени на половине поля туляков, и у ворот оружейников стали возникать неприятные моменты. Перелом своими активными действиями на левом фланге внес Мусса Думбья. Не жалея ни себя, ни других (в борьбе он и сам заработал предупреждение, на нем желтые карточки получили двое томичей), он постоянно продавливал на бровке своих оппонентов, и в итоге добился своего. Сначала арендованный у «Ростова» хавбек заработал штрафной, Кирилл Комбаров сильно пробил в створ ворот с острого угла, а Думбья первым вышел на добивание. В концовке тульский малиец в очередном проходе по флангу помог тому же Комбарову довести счет до крупного.

ЦИТАТЫ

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— Я не думаю, что мы уступили тулякам по организации игры, по ее содержанию. Мы уступили в конкретных моментах, и я об этом нашим молодым футболистам говорил. Игра состоит из моментов, и от того, как они реализуются, зависит результат. К сожалению, в этом мы уступили.

То, что некоторые наши молодые не готовы играть на таком уровне, — это понятно. Но на данный момент я просто не могу какую-то серьезную ротацию состава произвести и полностью их заменить. Наверное, в будущем я буду давать им какое-то игровое время. Сумеют ли они прибавить — зависит от них. Но то, как мы сегодня играли в обороне, не лезет ни в какие ворота. Я очень недоволен нашей обороной. Доволен, как сыграли возрастные ребята: Пугин, Кузнецов, Голышев, Чуперка. К сожалению, они вчетвером решить задачу не могут.

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер «Арсенала»:

— Приятно, конечно, побеждать, приятно, что заработаны три очка. Но мы в любом случае не обольщаемся, есть определенные моменты, на которые мы обязательно обратим внимание. По первому тайму было меньше вопросов, мы контролировали мяч, играли на половине поля соперника, забили достаточно быстрый гол, имели моменты. Нужно, конечно, было забить второй мяч, чтобы матч перевести в более спокойное русло и уверенно себя чувствовать. К сожалению, этого не сделали.

Во втором тайме был провальный отрезок, когда мы много бегали за мячом, никто не вступал в борьбу плюс сели достаточно глубоко, позволив сопернику комбинировать. В связи с этим были достаточно серьезные проблемы. Этот момент мы обязательно проанализируем. Но мы довольны тем, что в концовке команда проявила характер, побежала вперед, забила второй гол, а на последних минутах и третий. Очень важные для нас три очка. Мы должны двигаться дальше и готовиться к следующим матчам.

— Все-таки сегодня 1 апреля. Понятно, что перед матчем было не до того, но, может, после финального свистка разыграли футболистов или они вас?

— Да, сегодняшняя победа — это вообще неправда (смеется). Если серьезно, мы довольны тем, что взяли три очка. Тут не до шуток. Мы продолжаем борьбу. Я думаю, что каждый тур будет «на тоненького». Все зависит от нас, все в наших руках, и мы постараемся сделать все для того, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.

Трансляция матча «Арсенал» — «Томь».