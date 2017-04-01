Сергей Кирьяков: На реализации моментов сказывается уровень исполнительского мастерства игроков

Он добавил, что во второй половине в игре «Арсенала» был неприятный отрезок.

— Приятно, конечно, побеждать, приятно, что заработаны три очка. Но мы в любом случае не обольщаемся, есть определенные моменты, на которые мы обязательно обратим внимание. По первому тайму было меньше вопросов, мы контролировали мяч, играли на половине поля соперника, забили достаточно быстрый гол, имели моменты. Нужно, конечно, было забить второй мяч, чтобы игру перевести в более спокойное русло и уверенно себя чувствовать. К сожалению, этого не сделали. Во втором тайме был провальный отрезок, когда мы много бегали за мячом, никто не вступал в борьбу плюс сели достаточно глубоко, позволив сопернику комбинировать. В связи с этим были достаточно серьезные проблемы. Этот момент мы обязательно проанализируем. Но мы довольны тем, что в концовке команда проявила характер, побежала вперед, забила второй гол, а на последних минутах и третий.

Очень важные для нас три очка. Мы должны двигаться дальше и готовиться к следующим матчам.

— Вы остались довольны реализацией моментов в сегодняшней игре?

— Нет. Сказывается уровень исполнительского мастерства игроков. И дело не только в моментах. Когда были возможности сделать хорошую передачу в штрафную, они никак не могли перебить первого игрока — Евгения Баляйкина, который всё время находился в этой зоне. Хотя говорили об этом, что важно именно качество фланговых передач. Расич должен был навязывать эту борьбу, идти вперед, а мячи туда не долетали.

— Показалось, что футболисты передерживают мяч. С чем это связано?

— По первому тайму таких моментов было меньше. Мы неплохо комбинировали, но качество передач не позволяло навязать борьбу. Таких передач, как в начале встречи отдал Александров на Бурмистрова и тот пробил головой, должно быть больше! А потом мячи не долетали. Ну и исполнять надо было… Я думаю, всё это связано с психологическим давлением, боязнью ошибиться. Необоснованно сели назад. Но, к счастью, сегодня Думбья провел очень хороший матч, за счет своих индивидуальных действий отодвинул игру на половину поля соперника, начал зарабатывать штрафные, которые позволили переломить эту ситуацию и отодвинуть игру от наших ворот. (Петр ПОРТЯНСКИЙ).