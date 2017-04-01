Фарфан: Хочу посвятить этот гол всем тем, кто верит в меня и поддерживает

«Лучшего дебюта я не мог себе представить. Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом — три в одном! Это очень радостные ощущения. Хочу посвятить этот гол всем тем, кто верит в меня и поддерживает. Прежде всего, близким людям. Я очень благодарен команде и болельщикам за поддержку. Общения с одноклубниками становится всё больше, и взаимопониманием на поле я вполне доволен. На это требовалось время. Я чувствую, что прибавляю с каждым днём.



Мы становимся лучше. Считаю, что в этом матче мы проявили себя как настоящая команда, на поле работали по плану. Была установка от главного тренера: почаще бить, дорожить этой возможностью. Я убедился в том, соперник умеет “закрыть” игру, и можно остаться без моментов. Поэтому — бить, бить… Заметив открытый угол, я сразу принял решение пробить. Получилось удачно», — цитирует Фарфана сайт «Локомотива».