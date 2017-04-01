«Нельзя играть в обороне так, как играем мы. Может, я бы сделал пертурбацию состава, но, к сожалению, некого ставить. Такие ошибки, какие мы делали в обороне, дорогого стоят. Сегодня это стоило нам положительного результата.



Выйти из зоны вылета? Наверное, сегодня был шанс подобраться, но чудес на свете не бывает. Как у нас были проблемы в обороне, так они и остались. Нам не хватает мастерства, хладнокровия, правильного решения, последнего паса… Да много чего не хватает. Будем думать», — сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».