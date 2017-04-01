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1 апреля 2017, 20:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Петраков — о шансах «Томи» покинуть зону вылета: Чудес на свете не бывает

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:3) в 21-м туре РФПЛ и оценил шансы томской команды, занимающей последнее место в чемпионате, избежать вылета в ФНЛ.

«Нельзя играть в обороне так, как играем мы. Может, я бы сделал пертурбацию состава, но, к сожалению, некого ставить. Такие ошибки, какие мы делали в обороне, дорогого стоят. Сегодня это стоило нам положительного результата.

Выйти из зоны вылета? Наверное, сегодня был шанс подобраться, но чудес на свете не бывает. Как у нас были проблемы в обороне, так они и остались. Нам не хватает мастерства, хладнокровия, правильного решения, последнего паса… Да много чего не хватает. Будем думать», — сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

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