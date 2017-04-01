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1 апреля 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчей

Тульский «Арсенал» дома обыграл «Томь» (3:0) в 21-м туре чемпионата России.

Тульский Арсенал дома обыграл <span class=error>Томь</span> (3:0) в 21-м туре чемпионата России. Увеличить
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У хозяев поля отличились Михаил Александров (19-я минута), Мусса Думбия (74-я) и Кирилл Комабаров (89-я).

Туляки с 18 очками занимают на данный момент 13-е место, поднявшись из зоны вылета в зону стыковых матчей. Сибирская команда с 12 баллами осталась на 16-й, последней строчке.

В следующем туре «Арсенал» 8 апреля сыграе на выезде с «Тереком», а «Томь» 10 апреля примет «Рубин».

1.04.2017 17:30 основной раунд: 21-й тур Арсенал
Арсенал Т 3:0 Томь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Валерий Петраков
Голы
19′ Михаил Александров (И. Иванов) 98
74′ Мусса Думбья 26
89′ Кирилл Комбаров 9
Составы
Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Михаил Александров 98
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Иван Каменов Иванов 86
62′ Мусса Думбья 26
83′ Александру Бурчану 62
90′ Никита Бурмистров 18
90+1′ Гурам II Аджоев 17
88′ Игорь Горбатенко 39
Вадим Стеклов 20
71′ Федерико Иван Расич 19
Игорь Шевченко 88
1 Алексей Солосин
87 Дмитрий Сасин 31′
18 Артем Попов
89 Дмитрий Осипов 23′
17 Алексей Пугин
7 Павел Голышев (к)
15 Евгений Баляйкин 73′
92 Валерий Чуперка
84 Антон Митерев 76′
69 Марк Карымов 80′
10 Сергей Кузнецов 84′
94 Александр Науменко
97 Александр Соболев 76′
74 Антон Макурин
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
13 Удары (всего) 0
8 Удары в створ 0
3 Угловые 3
23 Фолы 14
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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