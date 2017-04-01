«Арсенал» разгромил «Томь» и поднялся в зону стыковых матчей
Тульский «Арсенал» дома обыграл «Томь» (3:0) в 21-м туре чемпионата России.
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У хозяев поля отличились Михаил Александров (19-я минута), Мусса Думбия (74-я) и Кирилл Комабаров (89-я).
Туляки с 18 очками занимают на данный момент 13-е место, поднявшись из зоны вылета в зону стыковых матчей. Сибирская команда с 12 баллами осталась на 16-й, последней строчке.
В следующем туре «Арсенал» 8 апреля сыграе на выезде с «Тереком», а «Томь» 10 апреля примет «Рубин».
Главные тренеры
|Сергей Кирьяков
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|0
|8
|Удары в створ
|0
|3
|Угловые
|3
|23
|Фолы
|14
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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