Гильерме: У «Локомотива» есть возможность быстро подняться на пять позиций
Капитан «Локомотива» Гильерме после победы над «Уфой" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил защитников команды, которые не позволили сопернику ни разу пробить по его воротам.
— Игра была сложной, конечно, против них сложно играть, тем более «Уфа» дома хорошо выступает. Поздравляю фанатов с победой, двигаемся дальше.
— В створ ваших ворот не было нанесено даже одного удара. Это соперник был столь инертен или защитники постарались?
— Наши защитники очень хорошо сыграли, да были навесы, они все сняли. Три центральных защитника здорово подстраховывали друг друга, что повышало наши шансы на победу.
— В середине недели играете против той же «Уфы» в полуфинале кубка. Чего ждать от этой игры?
— Там тоже сложно будет,
— Был ли разговор с руководством, какое место по итогам чемпионата устроит «Локомотив»?
— Мы всегда боремся за первые
— Возможно, слышали, что вместо тренировочных матчей сборных будет новый турнир — Лига Наций. Как относитесь к этому нововведению?
— Не слышал об этом, даже удивлен. Но если поедем на сборы, то это будет неплохо. Все равно мы должны быть готовы в течение всего сезона. Практика — это всегда хорошо. (Иван УРАЛЬСКИЙ).
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