Васин: Зуба на «Зенит» у меня нет, уже давно чувствую себя «конём»
Защитник ЦСКА Виктор Васин сообщил, что не держит злобы на «Зенит».
Васин в детстве играл в питерской «Смене», но ни разу не вызывался в «Зенит» даже на просмотр.
«Зуба на “Зенит” уже, наверное, нет,
Если честно, уже давно чувствую себя “конём”. С “Зенитом” в принципе все игры стоят особняком, по накалу, по эмоциям они близки к играм со “Спартаком”. Но это командное, а не личное, потому что любой матч с питерцами для армейцев — это игра за шесть очков. В последние годы только два этих клуба борются за чемпионство», — цитирует Васина сайт ЦСКА.
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