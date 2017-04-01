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1 апреля 2017, 18:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Васин: Зуба на «Зенит» у меня нет, уже давно чувствую себя «конём»

Защитник ЦСКА Виктор Васин сообщил, что не держит злобы на «Зенит».

Васин в детстве играл в питерской «Смене», но ни разу не вызывался в «Зенит» даже на просмотр.

«Зуба на “Зенит” уже, наверное, нет, всё-таки с тех пор прошло много лет. Сводить какие-то личные счёты с этой командой? Таких мотивов не преследую, хотя забивал питерцам за Нальчик, обыгрывал их с “Мордовией”. В “Зените” поменялось уже столько людей — и в коллективе, и в руководстве, и в тренерском штабе… То, что есть сейчас, имеет уже мало общего с тем, что было раньше. Да, у меня не получилось поиграть в Питере на взрослом уровне, но я через другие города пробился в Москву, много лет выступаю в ПФК ЦСКА, хоть периодически и уезжал в аренду.

Если честно, уже давно чувствую себя “конём”. С “Зенитом” в принципе все игры стоят особняком, по накалу, по эмоциям они близки к играм со “Спартаком”. Но это командное, а не личное, потому что любой матч с питерцами для армейцев — это игра за шесть очков. В последние годы только два этих клуба борются за чемпионство», — цитирует Васина сайт ЦСКА.

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