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МЕЧТЫ О ЕВРОПЕ

Хранить яйца в одной корзине недальновидно. Поэтому, если на уфимском «Нефтянике» и состоялась репетиция кубкового полуфинала, то только в плане углубленного изучения соперника. Сознательно приносить в жертву сегодняшний день ради туманного светлого будущего никто не собирался.

«Локомотив» плохо стартовал в чемпионате и еще осенью провозгласил приоритетной целью выигрыш Кубка. А разве «Уфе» не заманчиво завоевать первый в своей истории национальный трофей? К тому же в Лиге Европы обладатель этого приза освобождается от отборочных раундов, стартуя сразу с группового этапа.

Однако кубковое счастье пока призрачно. Между тем клубу из Башкирии, который до сих пор не финишировал выше 12-го места, наверняка, уготован лучший в истории результат. Да и железнодорожники не вправе уничтожать своими руками запасной путь в Европу через чемпионат.

За две недели красно-зеленым так и не удалось устранить последствия напряженного дерби со «Спартаком». Не могли сыграть восстанавливающиеся после травм В. Денисов и Чорлука, рикошет от которого в сентябрьском матче первого круга принес «Уфе» нелогичную победу в Черкизове. Тем более, тогда при счете 0:0 Пейчинович не забил пенальти. Впрочем, последующие события показали, что у уфимской команды такая «фишка» — бить из засады, используя фактор внезапности, и скрываться за стенами крепости. Восемь из ее девяти побед в чемпионате были одержаны со счетом 1:0. «Спартак», который иногда критикуют за прагматичные итальянские победы, тоже взял верх с минимальным результатом в восьми матчах, но при 14 выигрышах. Процент совсем другой.

Самую существенную потерю «Локомотив» понес все-таки не в обороне, а в атаке. Из-за перебора карточек в Москве остался Ари. Пока в составе столичного клуба он играет через раз, а при таком графике внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова не привлечь.

В отсутствие бразильца вперед были выдвинуты разразившийся весной голами Алексей Миранчук, а также 32-летний Фарфан, в карьере которого значатся ПСВ и «Шальке». Так в Уфе состоялся российский дебют перуанца, несколько неожиданно включенного в стартовый состав Другой сюрприз от Юрия Семина — рокировка флангами Янбаева и Игнатьева, расположившегося слева.

ХВАТИЛО ЛЮБИМОГО УФИМСКОГО СЧЕТА

С участием Игнатьева и происходили поначалу достойные какого-то внимания эпизоды. То 20-й номер москвичей заработал предупреждение за грубую атаку соперника, то совершил забег к линии чужих ворот, где его нейтрализовал, покинув свой пост, Беленов, то совершил острый прострел, да Никитин, заменивший дисквалифицированного капитана уфимцев Аликина, помешал Миранчуку его замкнуть. Наконец, именно Игнатьев заработал на 30-й минуте штрафной, исполняя который Фернандеш сделал навес, а Фарфан, выпрыгнувший выше всех, направил мяч головой рядом с крестовиной.

Перуанец словно предупредил, что его, несмотря на разговоры о том, что он «идет с ярмарки», стоит воспринимать всерьез. Чуть позже Фарфан свою угрозу и сполнил. Хотя в этом ему помог Беленов, не сумевший отразить точный, но не очень сильный удар от линии штрафной, пусть обзор у вратаря и был затруднен — мяч пролетел между ногами у Живоглядова. Между тем «Уфа» не пропускала в пяти последних встречах, включая кубковую с «Анжи», и в трех играх марта ее ворота уверенно защищал Беленов, выигравший за явным преимуществом звание лучшего футболиста прошедшего месяца в опросе на клубном сайте.

Фарфан мог оформить и дубль в начале второй половины, когда вновь пробил головой рядом с «девяткой». А что же «Уфа»? С четверть часа после стартового свистка она владела инициативой, но это свелось к монотонному перекидыванию мяча между защитниками и периодическим забросам на ход Фатаи. Затем же «Локомотив» освоился, а после забитого гола и вовсе взял игру под контроль, действуя все увереннее. В каскад голевых моментов его преимущество не вылилось, хотя бдительность вратаря проверили и Фернандеш, и Баринов. Москвичей вполне устроил любимый счет «Уфы», она же, хотя и активизировалась немного в концовке, не нанесла ни одного удара в створ ворот умело оборонявшегося соперника.

Остается шанс на реванш. События второй серии развернутся в Москве.