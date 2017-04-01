Фарфан — «отмычка» Семина. «Локо» победил в Уфе
Гол перуанского новичка «Локомотива» стал первым пропущенным «Уфой» в этом году. Уже в среду команды, переехав в Москву, встретятся в полуфинале Кубке России.
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МЕЧТЫ О ЕВРОПЕ
Хранить яйца в одной корзине недальновидно. Поэтому, если на уфимском «Нефтянике» и состоялась репетиция кубкового полуфинала, то только в плане углубленного изучения соперника. Сознательно приносить в жертву сегодняшний день ради туманного светлого будущего никто не собирался.
«Локомотив» плохо стартовал в чемпионате и еще осенью провозгласил приоритетной целью выигрыш Кубка. А разве «Уфе» не заманчиво завоевать первый в своей истории национальный трофей? К тому же в Лиге Европы обладатель этого приза освобождается от отборочных раундов, стартуя сразу с группового этапа.
Однако кубковое счастье пока призрачно. Между тем клубу из Башкирии, который до сих пор не финишировал выше 12-го места, наверняка, уготован лучший в истории результат. Да и железнодорожники не вправе уничтожать своими руками запасной путь в Европу через чемпионат.
За две недели
Самую существенную потерю «Локомотив» понес
В отсутствие бразильца вперед были выдвинуты разразившийся весной голами Алексей Миранчук, а также 32-летний Фарфан, в карьере которого значатся ПСВ и «Шальке». Так в Уфе состоялся российский дебют перуанца, несколько неожиданно включенного в стартовый состав Другой сюрприз от Юрия Семина — рокировка флангами Янбаева и Игнатьева, расположившегося слева.
ХВАТИЛО ЛЮБИМОГО УФИМСКОГО СЧЕТА
С участием Игнатьева и происходили поначалу достойные
Перуанец словно предупредил, что его, несмотря на разговоры о том, что он «идет с ярмарки», стоит воспринимать всерьез. Чуть позже Фарфан свою угрозу и сполнил. Хотя в этом ему помог Беленов, не сумевший отразить точный, но не очень сильный удар от линии штрафной, пусть обзор у вратаря и был затруднен — мяч пролетел между ногами у Живоглядова. Между тем «Уфа» не пропускала в пяти последних встречах, включая кубковую с «Анжи», и в трех играх марта ее ворота уверенно защищал Беленов, выигравший за явным преимуществом звание лучшего футболиста прошедшего месяца в опросе на клубном сайте.
Фарфан мог оформить и дубль в начале второй половины, когда вновь пробил головой рядом с «девяткой». А что же «Уфа»? С четверть часа после стартового свистка она владела инициативой, но это свелось к монотонному перекидыванию мяча между защитниками и периодическим забросам на ход Фатаи. Затем же «Локомотив» освоился, а после забитого гола и вовсе взял игру под контроль, действуя все увереннее. В каскад голевых моментов его преимущество не вылилось, хотя бдительность вратаря проверили и Фернандеш, и Баринов. Москвичей вполне устроил любимый счет «Уфы», она же, хотя и активизировалась немного в концовке, не нанесла ни одного удара в створ ворот умело оборонявшегося соперника.
Остается шанс на реванш. События второй серии развернутся в Москве.
|1.04.2017 15:00
|Зрители 8600
|основной раунд: 21-й тур
|Нефтяник
|Уфа
|0:1
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:1
|Сергей Семак
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|12
|5
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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