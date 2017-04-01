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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29280517/
1 апреля 2017, 18:37 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Фарфан — «отмычка» Семина. «Локо» победил в Уфе

Гол перуанского новичка «Локомотива» стал первым пропущенным «Уфой» в этом году. Уже в среду команды, переехав в Москву, встретятся в полуфинале Кубке России.

Гол перуанского новичка Локомотива стал первым пропущенным Уфой в этом году. Увеличить
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МЕЧТЫ О ЕВРОПЕ

Хранить яйца в одной корзине недальновидно. Поэтому, если на уфимском «Нефтянике» и состоялась репетиция кубкового полуфинала, то только в плане углубленного изучения соперника. Сознательно приносить в жертву сегодняшний день ради туманного светлого будущего никто не собирался.

«Локомотив» плохо стартовал в чемпионате и еще осенью провозгласил приоритетной целью выигрыш Кубка. А разве «Уфе» не заманчиво завоевать первый в своей истории национальный трофей? К тому же в Лиге Европы обладатель этого приза освобождается от отборочных раундов, стартуя сразу с группового этапа.

Однако кубковое счастье пока призрачно. Между тем клубу из Башкирии, который до сих пор не финишировал выше 12-го места, наверняка, уготован лучший в истории результат. Да и железнодорожники не вправе уничтожать своими руками запасной путь в Европу через чемпионат.

За две недели красно-зеленым так и не удалось устранить последствия напряженного дерби со «Спартаком». Не могли сыграть восстанавливающиеся после травм В. Денисов и Чорлука, рикошет от которого в сентябрьском матче первого круга принес «Уфе» нелогичную победу в Черкизове. Тем более, тогда при счете 0:0 Пейчинович не забил пенальти. Впрочем, последующие события показали, что у уфимской команды такая «фишка» — бить из засады, используя фактор внезапности, и скрываться за стенами крепости. Восемь из ее девяти побед в чемпионате были одержаны со счетом 1:0. «Спартак», который иногда критикуют за прагматичные итальянские победы, тоже взял верх с минимальным результатом в восьми матчах, но при 14 выигрышах. Процент совсем другой.

Самую существенную потерю «Локомотив» понес все-таки не в обороне, а в атаке. Из-за перебора карточек в Москве остался Ари. Пока в составе столичного клуба он играет через раз, а при таком графике внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова не привлечь.

В отсутствие бразильца вперед были выдвинуты разразившийся весной голами Алексей Миранчук, а также 32-летний Фарфан, в карьере которого значатся ПСВ и «Шальке». Так в Уфе состоялся российский дебют перуанца, несколько неожиданно включенного в стартовый состав Другой сюрприз от Юрия Семина — рокировка флангами Янбаева и Игнатьева, расположившегося слева.

ХВАТИЛО ЛЮБИМОГО УФИМСКОГО СЧЕТА

С участием Игнатьева и происходили поначалу достойные какого-то внимания эпизоды. То 20-й номер москвичей заработал предупреждение за грубую атаку соперника, то совершил забег к линии чужих ворот, где его нейтрализовал, покинув свой пост, Беленов, то совершил острый прострел, да Никитин, заменивший дисквалифицированного капитана уфимцев Аликина, помешал Миранчуку его замкнуть. Наконец, именно Игнатьев заработал на 30-й минуте штрафной, исполняя который Фернандеш сделал навес, а Фарфан, выпрыгнувший выше всех, направил мяч головой рядом с крестовиной.

Перуанец словно предупредил, что его, несмотря на разговоры о том, что он «идет с ярмарки», стоит воспринимать всерьез. Чуть позже Фарфан свою угрозу и сполнил. Хотя в этом ему помог Беленов, не сумевший отразить точный, но не очень сильный удар от линии штрафной, пусть обзор у вратаря и был затруднен — мяч пролетел между ногами у Живоглядова. Между тем «Уфа» не пропускала в пяти последних встречах, включая кубковую с «Анжи», и в трех играх марта ее ворота уверенно защищал Беленов, выигравший за явным преимуществом звание лучшего футболиста прошедшего месяца в опросе на клубном сайте.

Фарфан мог оформить и дубль в начале второй половины, когда вновь пробил головой рядом с «девяткой». А что же «Уфа»? С четверть часа после стартового свистка она владела инициативой, но это свелось к монотонному перекидыванию мяча между защитниками и периодическим забросам на ход Фатаи. Затем же «Локомотив» освоился, а после забитого гола и вовсе взял игру под контроль, действуя все увереннее. В каскад голевых моментов его преимущество не вылилось, хотя бдительность вратаря проверили и Фернандеш, и Баринов. Москвичей вполне устроил любимый счет «Уфы», она же, хотя и активизировалась немного в концовке, не нанесла ни одного удара в створ ворот умело оборонявшегося соперника.

Остается шанс на реванш. События второй серии развернутся в Москве.

1.04.2017 15:00 Зрители 8600 основной раунд: 21-й тур Нефтяник
Уфа 0:1 Локомотив М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Сергей Семак Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 37′
Составы
Александр Беленов 31
Алексей Никитин 4
Дмитрий Живоглядов 17
Александр Пуцко 45
Дмитрий Стоцкий 39
Иван Пауревич 19
Дмитрий Сысуев 7
Кехинде Фатаи 21
77′ Александр Сухов 33
Вячеслав Кротов 57
70′ Азамат Засеев (к) 13
Иван Обляков 98
64′ Кэтэлин Карп 93
Игорь Безденежных 87
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 19′
55 Ренат Янбаев 58′
23 Дмитрий Тарасов 62′
8 Джефферсон Фарфан
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 83′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 12
5 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
0 Угловые 2
7 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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