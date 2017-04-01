Семин: Фарфан произвел хорошее впечатление в матче с ФК «Уфа»

«Локомотив» в субботу в гостях в рамках 21-го тура обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Фарфан дебютировал в этом матче в составе москвичей, он же стал автором гола на 37-й минуте.

«Он произвел очень хорошее впечатление, как и остальные игроки. Фарфан здорово играл на передней линии, а главное — забил гол. Могу только поздравить Джефферсона с дебютом. Теперь нужно продолжать в том же духе», — сказал Семин, чьи слова приводятся на официальном сайте «Локомотива».

«Локомотив» и «Уфа» встретятся вновь 5 апреля в Москве в рамках ½ финала Кубка России.

«Мы играли с “Уфой” практически за шесть очков и после победы приблизились к лидирующей группе. Думаю, обе команды серьезно отнеслись к матчу. Через три дня будет новая игра, которая также очень важна», — считает тренер.