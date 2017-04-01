Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29280515/
1 апреля 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Семин: Фарфан произвел хорошее впечатление в матче с ФК «Уфа»

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан произвел хорошее впечатление в матче чемпионата России по футболу с «Уфой», заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

«Локомотив» в субботу в гостях в рамках 21-го тура обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Фарфан дебютировал в этом матче в составе москвичей, он же стал автором гола на 37-й минуте.

«Он произвел очень хорошее впечатление, как и остальные игроки. Фарфан здорово играл на передней линии, а главное — забил гол. Могу только поздравить Джефферсона с дебютом. Теперь нужно продолжать в том же духе», — сказал Семин, чьи слова приводятся на официальном сайте «Локомотива».

«Локомотив» и «Уфа» встретятся вновь 5 апреля в Москве в рамках ½ финала Кубка России.

«Мы играли с “Уфой” практически за шесть очков и после победы приблизились к лидирующей группе. Думаю, обе команды серьезно отнеслись к матчу. Через три дня будет новая игра, которая также очень важна», — считает тренер.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США