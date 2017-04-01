Решение о возможном переименовании ФК «Терек» будет принято до конца сезона

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В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров «Терека».

«Тема жива, очень много обращений со стороны болельщиков. Я буду рад, если он будет носить имя “Ахмат”, ведь это человек (Ахмат Кадыров — прим. ТАСС), который восстановил республику, футбольный клуб. Думаю, ближе к окончанию сезону руководство примет решение на основании наших пожеланий и болельщиков», — рассказал Айдамиров.

Футбольный клуб «Терек» был образован в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер- лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года «Терек» неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название «Ахмат-Арена» в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.