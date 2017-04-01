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1 апреля 2017, 18:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Решение о возможном переименовании ФК «Терек» будет принято до конца сезона

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Решение, переименовывать ли футбольный клуб «Терек» в «Ахмат» или нет, будет принято руководством до конца сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Гендиректор грозненцев Ахмед Айдамиров заявил что по этому поводу очень много обращений со стороны болельщиков. Увеличить
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В феврале стало известно, что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды. Глава Чеченской республики, почетный президент клуба Рамзан Кадыров отметил, что решение остается за советом директоров «Терека».

«Тема жива, очень много обращений со стороны болельщиков. Я буду рад, если он будет носить имя “Ахмат”, ведь это человек (Ахмат Кадыров — прим. ТАСС), который восстановил республику, футбольный клуб. Думаю, ближе к окончанию сезону руководство примет решение на основании наших пожеланий и болельщиков», — рассказал Айдамиров.

Футбольный клуб «Терек» был образован в 1958 году и с тех пор название не менял. Грозненцы дебютировали в премьер- лиге в 2005 году, однако по итогам сезона вылетели в первый дивизион. С 2008 года «Терек» неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Стадион команды носит название «Ахмат-Арена» в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

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