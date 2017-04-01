Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29280164/
1 апреля 2017, 17:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Уфой»

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Гол дебютанта Джефферсона Фарфана принес московскому «Локомотиву» победу над «Уфой» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Гол дебютанта Джефферсона Фарфана принес московскому Локомотиву победу над Уфой в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Фарфан, впервые сыгравший за «Локомотив» в официальном матче, поразил ворота хозяев на 37-й минуте.

Для «Уфы» это поражение стало первым под руководством Сергея Семака, возглавившего команду в конце декабря. В четырех предыдущих встречах уфимцы не пропустили ни одного мяча и одержали три победы.

«Локомотив» в следующем туре 9 апреля примет дома «Ростов». «Уфа» в этот же день сыграет на своем поле с московским «Спартаком».

1.04.2017 15:00 основной раунд: 21-й тур Нефтяник
Уфа 0:1 Локомотив М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Сергей Семак Юрий Семин
Голы
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 37′
Составы
Александр Беленов 31
Алексей Никитин 4
Дмитрий Живоглядов 17
Александр Пуцко 45
Дмитрий Стоцкий 39
Иван Пауревич 19
Дмитрий Сысуев 7
Кехинде Фатаи 21
77′ Александр Сухов 33
Вячеслав Кротов 57
70′ Азамат Засеев (к) 13
Иван Обляков 98
64′ Кэтэлин Карп 93
Игорь Безденежных 87
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
5 Неманья Пейчинович
17 Тарас Михалик
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 19′
55 Ренат Янбаев 57′
23 Дмитрий Тарасов 62′
8 Джефферсон Фарфан
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 83′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 12
5 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
0 Угловые 2
7 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Уфа» сыграет с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

«Уфа» сыграет с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два матча в Уфе и Туле пройдут в субботу в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. В столице Башкирии местный клуб и «Локомотив» проведут репетицию кубкового полуфинала, тогда как «Арсенал» в противостоянии аутсайдеров встретится с «Томью».
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США