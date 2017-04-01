Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Уфой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Фарфан, впервые сыгравший за «Локомотив» в официальном матче, поразил ворота хозяев на 37-й минуте.

Для «Уфы» это поражение стало первым под руководством Сергея Семака, возглавившего команду в конце декабря. В четырех предыдущих встречах уфимцы не пропустили ни одного мяча и одержали три победы.

«Локомотив» в следующем туре 9 апреля примет дома «Ростов». «Уфа» в этот же день сыграет на своем поле с московским «Спартаком».