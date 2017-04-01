Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Уфой»
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Гол дебютанта Джефферсона Фарфана принес московскому «Локомотиву» победу над «Уфой» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Фарфан, впервые сыгравший за «Локомотив» в официальном матче, поразил ворота хозяев на 37-й минуте.
Для «Уфы» это поражение стало первым под руководством Сергея Семака, возглавившего команду в конце декабря. В четырех предыдущих встречах уфимцы не пропустили ни одного мяча и одержали три победы.
«Локомотив» в следующем туре 9 апреля примет дома «Ростов». «Уфа» в этот же день сыграет на своем поле с московским «Спартаком».
|1.04.2017 15:00
|основной раунд: 21-й тур
|Нефтяник
|Уфа
|0:1
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Сергей Семак
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|12
|5
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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